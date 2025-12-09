Slušaj vest

Donald Tramp ponovo je u središtu pažnje, ovoga puta zbog gafa tokom subotnje dodele medalja laureatima Kenedi Centra. Čini se da je američki predsednik imao problema s izgovorom imena svog dugogodišnjeg prijatelja i pristalice, glumca Silvestera Stalonea, piše Indipendent.

Iako je poznat po povremenim lapsusima, 79-godišnji Tramp ovoga puta je pogrešio predstavljajući osobu koju je nazvao "prijateljem" i "spektakularnom osobom". Najavljujući Stalonea kao "jednu od istinskih velikih filmskih zvezda koje postoje", izostavio je slovo "t" iz njegovog prezimena, nazvavši ga "Salone".

Istu grešku ponovio je i dok mu je stavljao medalju oko vrata. Zvezda filma Roki, takođe 79-godišnjak, nije pokazao nikakvu reakciju na pogrešan izgovor, ali gaf je brzo izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Lavina reakcija na internetu

"Tramp je toliko pogubljen da ne može ni da izgovori ime Silvestera Stalonea… juče, dok je Staloneu dodeljivao medalju Kenedi Centra, dva puta je pogrešno izgovorio njegovo prezime kao "Salone", napisao je jedan korisnik na platformi IkS.

Drugi su se nadovezali kratkim savetima: "Tramp je trebalo da vežba. Stalone, NE Salone." Treći korisnik je jednostavno primetio: "Sli Salone, kaže on".

Neki su kritikovali i uopšteni ton predsednikovih najava tokom događaja.

"Zašto svaki Trampov uvod zvuči kao da otkriva osobu dok govori?", zapitao se jedan komentator, dodavši: "On predstavlja ljude kao da čita s čestitke Holmarka napisane u 3 ujutru."

Zvezdana klasa laureata

Donald Tramp dao medalju časti Silvesteru Staloneu Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Stalone je jedan od laureata Kenedi Centra za 2025. godinu, uz pevače Gloriju Gejnor i Džordža Strejta, rok bend Kis i glumca Majkla Kroforda. Svi umetnici biće svečano odlikovani na glavnoj ceremoniji u nedelju, čiji će domaćin biti Tramp, a koja će uključivati niz nastupa i prigodnih govora.

"Ovo je grupa ikona čiji su rad i dostignuća inspirisali, uzdigli i ujedinili milione i milione Amerikanaca. Ovo je možda najuspešnija i najpoznatija klasa laureata Kenedi Centra ikada okupljena," izjavio je Tramp.

Staloneova podrška Trampu

Silvester Stalone poznat je kao javni pristalica Donalda Trampa, koga je nakon pobede na predsedničkim izborima prošle godine nazvao „mitskim bićem“.

"Nalazimo se u prisustvu zaista mitskog lika. Volim mitologiju. Ova osoba ne postoji na ovoj planeti. Niko na svetu ne bi mogao da izvede ono što je on izveo, stoga sam zadivljen", rekao je tada Stalone, nazvavši Trampa i "drugim Džordžom Vašingtonom".

Glumac je ranije ove godine imenovan jednim od Trampovih triju "posebnih ambasadora" u Holivudu, zajedno sa Džonom Vojetom i Melom Gibsonom, iako nikada nije detaljno objašnjeno šta ta uloga tačno podrazumeva.

