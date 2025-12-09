Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja

Poznata glumica Ljiljana Stjepanović nedavno se prisetila svojih kultnih uloga i otkrila anegdotu koja se dogodila dok je naručivala taksi, a sve zbog njene uloge u legendarnom TV hitu „Bolji život“.

U seriji je tumačila Eleonoru Maljković, poznatu kao Spečena, saradnicu Božidara Soldatovića Jataganca, ulogu zbog koje je serija dobila dodatnu dozu drame i napetosti.

Ljiljana Stjepanović u seriji Bolji život Foto: Printscreen/RTS

„Rado gledam stare serije, ali se 'Bolji život' dugo nije reprizirao i bolje što je tako jer sam igrala onu Spečenu, groznu ženu. Čak me je taksista jednom prilikom izbacio iz taksija. On mi kaže: 'Beži, takvog skota imam i kod kuće',“ prisetila se glumica, smešeći se.

Ljiljana je otkrila i kako je uloga negativca uticala na percepciju publike:

„Neverovatno je koliko me ljudi povezuju sa likom koji glumim. Čak i kad odem u neko zabačeno mesto, viču za mnom 'Kićo!' (iz serije 'Ljubav, navika, panika'), dok me stariji gledaju i oslovljavaju sa Radojka ('Selo gori, a baba se češlja').“

Glumica je priznala da Spečena nije jedina negativna uloga u njenoj karijeri:

„Igrala sam dosta negativnih žena, ali sam u svakoj pokušavala da nađem neku dobru osobinu jer niko nije potpuno crn. Nisam bila previše simpatična publici zbog tih uloga, ali Bože moj… imali su prilike da me vide i u pozitivnim ulogama. Sve u svemu, imala sam šarenolik repertoar i mogu da idem zadovoljna.“

