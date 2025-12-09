Slušaj vest

Prva dama Francuske Brižit Makron našla se na meti kritika feminističkih grupa nakon što je procureo video snimak na kojem se vidi kako koristi vulgaran izraz dok komentariše aktivistkinje koje su prekinule nastup glumca-komičara Arija Abitana, nekada optuženog za silovanje.

Prema rečima njenog tima, Makron je želela da kritikuje „radikalne metode“ protesta, ali je njen jezik izazvao gnev feminističkih organizacija.

Brižit Makron tokom posete Kini Foto: Christian Liewig -pool / Sipa Press / Profimedia

Protest i prekid nastupa

U subotu su aktivistkinje prekinule stendap nastup 51-godišnjeg Abitana, koji je nosio maske sa natpisom „silovatelj“ i skandirale su: „Abitan, silovatelj“. Razlog: Žena je optužila glumca za silovanje 2021. godine, ali je slučaj odbačen 2023. godine zbog nedostatka dokaza.

Snimci objavljeni u lokalnim medijima prikazuju Brižit Makron kako posećuje predstavu sa ćerkom Tifen Ozijer, razgovarajući sa Abitanom pre nego što je izašao na scenu.

„Plašim se“, čuje se kako glumac govori na snimku.

"Ako dođu neke prljave ku*ke, odmah ćemo ih izbaciti, posebno te maskirane bandite"., šaljivo odgovara Makron, koristeći vulgarni izraz „sales connes“.

Reakcije feminističkih grupa

Feministička grupa koja stoji iza subotnjeg protesta, #NousToutes („Svi mi“), pretvorila je uvredu u trending haštag na društvenim mrežama. Među njima je i glumica Židit Godrešet, koja je postala simbol feminizma nakon što je optužila dva reditelja za seksualno zlostavljanje kada je bila maloletna i pozvala na kraj takvom ponašanju u francuskom kulturnom sektoru.

„I ja sam glupa kučka“, napisala je Godrešet na Instagramu.

Jedna od aktivistkinja, koja je tražila da ostane anonimna pod pseudonimom Gven, rekla je da je grupa „duboko šokirana i skandalizovana“ jezikom prve dame.

„Ovo je još jedna uvreda za žrtve i feminističke grupe“, dodala je.

Foto: Eliot BLONDET / AFP / Profimedia

Odbrana prvih dama

Tim Brižit Makron tvrdio je da se njene reči moraju posmatrati kao kritika radikalnog pristupa onih koji su prekinuli predstavu.

„Brižit Makron ne odobrava tako radikalnu metodu“, rekao je član njenog tima.

Kontekst u francuskoj kulturi

Francusku je poslednjih godina pogodio niz optužbi za silovanje i seksualni napad na poznate ličnosti. Filmska ikona Žerar Depardje je u maju osuđen za seksualni napad na dve žene na filmskom setu 2021. godine, a još uvek mu se sudi zbog navodnog silovanja glumca 2018. godine. Depardje negira bilo kakvu krivicu.

Francuski predsednik Emanuel Makron izrazio je divljenje prema Depardjeu 2023. godine i rekao da je glumac bio meta „lova na veštice“, ističući svoju pretpostavku nevinosti.