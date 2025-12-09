Slušaj vest

Rebel Vilson i njena supruga Ramona Agruma objavile su da očekuju svoje drugo dete – još jednu devojčicu. Vest su podelile na Instagramu i odmah izazvale mnoštvo čestitki, budući da par već ima trogodišnju ćerku Rojs Lilijan Elizabet Vilson. Njihova porodična priča često privlači pažnju javnosti, jer je Rebel jedna od retkih glumica koja otvoreno govori o sopstvenom životu, izazovima i velikim promenama kroz koje je prošla.

Rebelin put do samopouzdanja i lične transformacije

Dugo je važila za osobu koja ne žuri i živi po sopstvenim pravilima. Javnost je svojevremeno iznenadila njenom iskrenošću kada je ispričala da je bila nevina sve do 35. godine, nakon čega je ušla u period koji je sama nazivala "godina ljubavi", vreme kada je izlazila sa mnogo muškaraca pokušavajući da nadoknadi izgubljene emotivne doživljaje. Paralelno s tim, smršala je oko 35 kilograma, promenila stil života i naučila da se prema sebi odnosi sa većim poštovanjem i brigom.

Ljubav sa Ramonom i nova faza života

Susret sa Ramonon potpuno joj je promenio životni kurs. Vezu su javno potvrdile 2022. godine, a ubrzo zatim stigla je mala Rojs, rođena putem surogat majke. Par se venčao u septembru 2024. godine na skromnoj svečanosti, daleko od reflektora, što je dodatno pokazalo koliko su se Rebelini prioriteti pomerili ka mirnijem i porodičnom životu.

Ramona je sada na Instagramu podelila da je trudna i da njihovoj porodici stiže još jedna devojčica. U videu se vide snimci iz Diznilenda, fotografije male Rojs, pozitivan test i njen trudnički stomak. U opisu je napisala da im je ovo "najsrećniji trenutak" i da će uskoro biti četvoročlana porodica.

Borba za majčinstvo i važan trenutak razumevanja

Pre nego što je upoznala Ramonu, Rebel je govorila o poteškoćama sa plodnošću i želji da postane majka. Tek sa 39 godina počela je da razmatra surogat majku i donorske metode. Kada su ona i Ramona bile u vezi svega tri meseca, Rebel je morala da joj otkrije da je surogat majka već trudna. Ramona je tada reagovala sa razumevanjem i rekla da je voli i da će voleti i njeno dete, što je Rebel kasnije opisala kao trenutak u kome je shvatila da je našla nekoga ko je prihvata u potpunosti.

Porodična sreća kao novo životno poglavlje

Rojs se često pojavljuje u njihovim objavama, a Rebel neretko ističe da joj je majčinstvo najvažnija i najlepša životna uloga. Sada, najavom dolaska još jedne ćerke, deluje da je nakon burnog emotivnog perioda, velikih telesnih promena i kasnog otkrivanja ljubavi, Rebel konačno ušla u najmirniju i najstabilniju fazu svog života.

