Organizacija Mis Univerzuma objavila je detaljno saopštenje o teškom incidentu u kojem je Mis Jamajke, dr Gabrijel Henri, teško povređena nakon pada sa bine tokom predrundnog takmičenja.

Organizacija Mis Univerzuma (MUO) objavila je nova saznanja o zdravstvenom stanju Mis Jamajke, Gabrijel Henri, koja je pala sa bine tokom revije večernje haljine na takmičenju Mis Juniverse 19. novembra. U saopštenju za javnost, objavljenom u ime organizacije i porodice Henri, razjašnjene su okolnosti nesreće i dati su dodatni detalji o njenom trenutnom stanju.

"Dr. Henri pretrpela je ozbiljan pad kroz otvor na bini tokom svog hoda na predrundnom takmičenju 19. novembra 2025, što je rezultiralo intrakranijalnim krvarenjem uz gubitak svesti, prelomom, posekotinama na licu i drugim značajnim povredama", stoji u najnovijoj izjavi objavljenoj u ponedeljak, 8. decembra.

"Odmah je primljena na intenzivnu negu u Bangkoku, gde je ostala u kritičnom stanju pod stalnim neurološkim nadzorom, te i dalje zahteva 24-časovni stručni nadzor", navodi se dalje.

Uskoro se vraća na Jamajku

Prema saopštenju, Henri bi trebalo da se vrati na Jamajku u narednim danima, uz pratnju celog medicinskog tima, i biće odmah prebačena u bolnicu radi nastavka lečenja i oporavka. U objavi se dalje navodi da je MUO pokrio sve njene bolničke, medicinske i rehabilitacione troškove tokom boravka na lečenju u Tajlandu. Međunarodno takmičenje takođe je saopštilo da je finansiralo smeštaj i troškove boravka za njenu majku i sestru dok su bile u Tajlandu za vreme njenog oporavka. Pored toga, MUO je naveo da finansira i medicinski nadgledan let za repatrijaciju koji je organizovala bolnica, te se obavezao da će pokriti sve buduće medicinske troškove nastale zbog ovog incidenta.

"Od trenutka kada se incident dogodio, Organizacija Mis Univerzuma stajala je uz Gabrijel i njenu porodicu kao da je njihova sopstvena, preuzimajući punu i trenutnu odgovornost bez oklevanja. Porodica Henri duboko je zahvalna Organizaciji Mis Univerzuma na njenoj postojanoj saosećajnosti, prisutnosti i pokazanoj ljubavi. Njihova reakcija prevazilazi profesionalnu odgovornost i odražava posvećenost i brigu porodici," navodi se u saopštenju.

Misice o incidentu

Nedelju dana nakon što je Mis Univerzuma okrunio pobednicu za 2025. godinu, Fatimu Boš, takmičarka Melisa Sapini govorila je za People o šokantnom padu i tome kako je, prema njenim tvrdnjama, rukovodstvo organizacije obavestilo takmičarke o incidentu vezanom za Henri.

Sapini – koja je predstavljala Haiti – tvrdi da su, nakon pada Henri, takmičarke pozvane na sastanak na kojem je, kako kaže, jedan član osoblja započeo razgovor svaljujući krivicu na Henri, prenosi People.

"Ne znam jesu li to ispravno rešili. Prvo što je rekao bilo je da se to dogodilo jer nije obraćala pažnju. Nakon toga je rekao: "Naravno, bezbednost nam je prioritet broj jedan"… Ali kao: "Ozbiljno?" Bilo je stvarno zastrašujuće," rekla je.

Predstavnik organizacije domaćina takmičenja, Mis Grand Internešnal (MGI), dao je izjavu da se incident dogodio zato što je promašila svoju poziciju i možda nije gledala na pistu dok je hodala, ali je MGI odbacio tvrdnje da su okrivili Henri. U saopštenju objavljenom 8. decembra MUO je osporio takve navode:

"Određeni medijski izveštaji koji sugerišu da je dr. Henri na bilo koji način doprinela incidentu potpuno su netačni. Organizacija Mis Univerzuma nikada nije pripisala krivicu dr. Henri i potvrđuje da su takvi navodi neosnovani i ne odražavaju činjenice", stoji u izjavi.

Zaključno je navedeno: "Dr. Henri i njena porodica upućuju iskrene zahvale narodu Jamajke, zajednici Mis Univerzuma i podržavaocima širom sveta na ogromnoj bujici ljubavi, molitvi i ohrabrenja."

