Noks Džoli-Pit, jedini biološki sin Anđeline Džoli i Breda Pita, nedavno je uhvaćen kako izlazi iz teretane u Los Anđelesu, a njegov stajling je privukao pažnju javnosti.

Naime, Noks se pojavio u ultrakratkom šortsu koji su više ličili na donji veš. Međutim, pored neobične odeće, mnogi su primetili njegove definisane noge i očiglednu sličnost sa njegovim slavnim ocem, ali i majkom. Jedno je sigurno, ovaj tinejdžer će uskoro postati miljenik žena širom planete baš kao i popularni glumac.

Za razliku od starijih sestara Šajlo i Zahare, kao i sestre bliznakinje Vivijen, Noks i dalje koristi svoje puno prezime Džoli-Pit. Njegova sestra Vivijen i Šajlo su odlučile da zadrže samo prezime Džoli, dok je njihov otac Bred Pit i dalje u relativno dalekoj vezi sa Noksom.

U galeriji pogledajte kako su Noks i Vivijen izgledali nekada:

Noks i Vivijen su jedina biološka deca Anđeline Džoli i Bred Pita i imaju neverovatne sličnosti sa roditeljima.

Podsećanja radi, bivši glumački par je zajedno odgajio šestoro dece. Biološka deca su Šajlo i bliznakinje Vivijen i Noks, dok su Zahara, Medoks i Paks usvojeni. Noks i Vivijen su najmlađi članovi porodice, rođeni na Francuskoj rivijeri u Nici. Njihove fotografije su potom prodate časopisima People i Hello! za čak 15 miliona dolara, a sav prihod je doniran u dobrotvorne svrhe.

