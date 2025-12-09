Slušaj vest

Raul Malo, vodeći vokal i gitarista američkog benda The Mavericks, preminuo je u 60. godini života.

Vest o njegovoj smrti bend je objavio 8. decembra, navodeći u saopštenju da će njegova duša „zauvek živeti ovde na zemlji kroz muziku, radost i svetlost koju je donosio“.

Iako uzrok smrti nije naveden, Malo je prošlog leta javno otkrio da mu je dijagnostikovan karcinom debelog creva.

Odlazak muzičara koji je oblikovao generacije

„S najdubljom tugom delimo vest o smrti našeg prijatelja, saborca i brata Raula Mala, koji nas je napustio 8. decembra 2025. u 60. godini“, stoji u izjavi benda.

„Svi koji su imali privilegiju da budu u Raulovoj orbiti znali su da je on prirodna sila, čovek zarazne energije. Tokom više od tri decenije karijere, zabavljao je milione širom sveta. Njegov ogroman kreativni doprinos i jedinstven talenat stvarali su multikulturalnu američku muziku koja je daleko nadilazila okvire Amerike.“

Raulovi strastveni nastupi doneli su mu masivnu i vernu bazu obožavalaca. Njegovo moćno stvaralaštvo i muzičko umeće nagrađeni su brojnim priznanjima, uključujući Grammy, ACM i CMA nagrade.

Njegov rad i doprinos prepoznali su i nagradili:

Americana Music Association – nagrada za životno delo

National Music Council of the United States – American Eagle Award

Ova priznanja odražavaju njegovu dugogodišnju misiju da muzika bude dostupna svakom detetu, u Americi i širom sveta.

Neizbrisiv trag i ljubav koja ostaje

„Iako je njegovo zemaljsko telo otišlo, Raulova duša živeće zauvek u nebu, ali i ovde, kroz muziku, radost i svetlost koje je stvarao. Njegov doprinos američkoj i latino muzici biće večan. Njegove pesme i glas dotakli su srca fanova i umetnika širom sveta“, naveli su članovi benda.