Nekoliko dana nakon što je objavljeno da je Čad Spodik, učesnik rijaliti emisije "Finding Prince Charming", preminuo u 42. godini, potvrđen je i zvaničan uzrok njegove smrti.

Porodica potvrdila iznenadni i tragični gubitak

Vest o njegovoj smrti prvi put je objavljena preko GoFundMe kampanje koju su pokrenuli njegovi najbliži, pokušavajući da prikupe sredstva za njegovu majku kako bi pokrila troškove sahrane i druge neočekivane obaveze. Spodikova smrt opisana je kao „iznenadna i srceparajuća“.

Portparol policijske uprave u Boka Ratonu potvrdio je za People da je uzrok smrti samoubistvo, ali je dodao da je slučaj i dalje otvoren. Nisu objavljene dodatne informacije.

Organizatorka kampanje, Kejt Verbovski, napisala je da se porodica i prijatelji još uvek bore da prihvate „devastirajući gubitak“.

„Čad je bio osoba koja se potpuno davala drugima“, navela je. „Podizao je svoje prijatelje, podsticao ljude oko sebe da rastu, da se zauzmu za sebe i da veruju u sopstvenu vrednost. Njegova ljubav prema životinjama bila je ogromna posebno prema svoja četiri psa i ptici Kozmu.“

Dodala je i da je „svet bio svetliji sa Čadom u njemu“, te da su svi koji su ga poznavali osećali toplinu njegovog srca svakoga dana.

Podrška za njegovu majku, Felis Harvud

Verbovski je pokrenula prikupljanje sredstava u korist njegove majke, Felis Harvud, koja se sada suočava ne samo s nezamislivim bolom, već i sa finansijskim teretom iznenadnih troškova.

Do sada je prikupljeno više od 27.000 dolara.