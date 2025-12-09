Slušaj vest

Glumicu Draganu Varagić, nezaboravnu po ulozi pohotne Jagodinke iz filma "Varljivo leto ’68" publika je decenijama pamtila kao i čuvenu repliku "Mesi, mesi neće ništa da ti fali". Decenijama kasnije publika je ponovo videla u popularnoj domaćoj seriji ali je niko nije prepoznao.

Naime, u šestoj epizodi serije "Sablja", koja se emitovala u jesen 2024. godine, gledaoci su po prvi put posle dugo vremena videli lice glumice DraganeVaragić na televiziji.

Dragana Varagić u "Sablji" Foto: RTS Printscreen

Umesto Jagodinke, Varagić tumači Branku Miletić, misterioznu i kompleksnu ženu koja radi za Državnu bezbednost. Korisnici društvenih mreža pitali su se da li je to ista osoba. Transformacija je toliko uverljiva da se čini kao da pred nama stoji potpuno nova glumica.

"Da li ste je prepoznali?!", "Ne verujem da je ovo Jagodinka", bili su neki su od komentara.

Iako je postala ikona srpskog filma zahvaljujući ulozi Jagodinke, Varagić nije nastavila da se eksponira pred kamerama. Tokom devedesetih živela je u Kanadi, gde je nastavila karijeru kao profesor glume.

Dragana Varagić Foto: Printscreen/RTS

O saradnji sa najvećim imenima srpske filmske scene govori s posebnom emocijom.

"Kao mlada glumica imala sam sreću da igram sa velikim glumcima. Čuvali su me od mene same", rekla je Varagić.

Šarmantna glumica je tokom devedesetih živela u dalekoj Kanadi, ali ni daljina nije dopustila da je zaboravimo. Ipak su generacije odrastale uz njeno "Samo da ti čujem glas"!

Kako je istakla u jednom intervjuu, ne kaje se zbog povratka u Srbiju.

"Mislila sam da ću imati više vremena za sebe nego u Kanadi, ali nije tako. I jesam i nisam ona nekadašnja Dragana. Ne samo zbog godina, već i zbog raznih iskustava koje sam stekla u međuvremenu. Nisam se pokajala što sam se vratila. Ovih godina sam povremeno odlazila u Kanadu da radim. Uglavnom na fakultetu, kao profesor ili reditelj. Kao da sam spojila dva svoja različita života i živim neki novi, treći" rekla je ona.

Kultna scena iz Varljivog leta Foto: Printscreen/YT

Ipak, "Varljivo leto '68" nije jedini važan film u Draganinoj karijeri, jer je ona u svoju biografiju upisala mnoga kultna ostvarenja. Samo neka od njih su "Svetozar Marković", "Veliki transport", "Banjica", "Sivi dom", "Vuk Karadžić", "Aleksa Šantić"… Odnedavno Dragana Varagić igra kraljicu Elizabetu Prvu u komadu “Zaljubljeni Šekspir” u režiji Ane Tomović, u Beogradskom dramskom pozorištu, a jednako uživa i u filmu i u teatru.

