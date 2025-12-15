Slušaj vest

Glumac Saša Joksimović u seriji "Igra sudbine" tumačio je lik Maksima. On je po napuštanju projekta javno zapremito da će otkriti razloge odlaska, međutim nedavno je sve šokirao odlukom da se vrati u novu sezonu serije.

Gledaoce je ova odluka iznenadila, s obzirom na to da Joksimović nije krio negativne emocije pri odlasku iz projekta.

- Mnogi fanovi se pitaju i ljudi generalno gde sam u "Igri sudbine" i zašto me nema. Ne dao Bog da progovorim zašto me nema. Ali ti znaš, i znam ja, ti znaš da znam ja. Prosto me nema, vidimo se - rekao je Saša svojevremeno.

Saša Joksimović u seriji Igra sudbine Foto: Printscreen/Prva

Osma sezona serije nosi naslov "Strast i osveta", i donela je povratak Joksimovića na male ekrane.

- Snimio sam 500-600 epizoda ove serije i moram da kažem da sam se na set vratio s velikim zadovoljstvom. Poziv producenta nisam mogao da odbijem - to se jednostavno ne odbija kada je "Igra sudbine" u pitanju. Atmosfera na snimanju je fenomenalna, upoznao sam neke nove kolege, neki su otišli, neki su, kao i ja, ponovo tu, a sa starim prijateljima kao što su Slobodan Ćustić i Sandra Bugarski susret je bio posebno srdačan i emotivan. Što se tiče mog lika Maksima, on izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva Mile Ožegović, i to će biti veoma interesantno za gledaoce - zbog čega i kako se vraća, ostaje da se vidi. Lik Maksima će se dalje razvijati u uzbudljivom pravcu, a ja sam oduševljen scenariom i načinom na koji pisci vode priču, rekao je Saša.

Producent serije Nikola Burovac ističe da je osma sezona plod izuzetne saradnje s Prvom televizijom i zahvaljuje gledaocima na poverenju:

- "Igra sudbine" je od samog početka osvojila publiku, a povratak glumaca kao što su Saša Joksimović i Milan Bosiljčić donosi novu energiju i uzbudljive zaplete, a naš cilj je da svaka sezona donese nešto sveže i nepredvidivo. U seriji i dalje briljiraju Luka Raco, Nina Mrđa, Tamara Belošević, Slobodan Ćustić, Sandra Bugarski i drugi talentovani glumci koji čine našu priču toliko snažnom i emotivnom. Zahvalni smo Prvoj televiziji na fenomenalnoj saradnji svih ovih godina, kao i gledaocima koji nas prate u tolikom broju. Nova sezona "Strast i osveta" doneće još više iznenađenja i verujemo da će publika uživati u svakom trenutku.

