Glumica Ana Sakić, koja je veliku popularnost stekla tumačeći Ingrid u seriji "Selo gori, a baba se češlja", godinama se drži dalje od svetla reflektora, ali je na društvenim mrežama i dalje veoma aktivna. Ovog puta oglasila se na Instagramu i otkrila gde uživa.

Barselona i noćni provod

Sakić je spakovala kofere i otputovala u Barselonu, a na Instagramu je podelila fotografije iz večernjeg izlaska. Najpre je pozirala uz čašu vina, vidno raspoložena i nasmejana, da bi kasnije objavila i trenutke u kojima nazdravlja šotovima. Ko joj pravi društvo nije otkrila, ali sudeći po objavama provod joj je odličan.

U galeriji pogledajte kako Ana Sakić uživa u Barseloni:

Neprijatna iskustva iz sveta glume

Ana Sakić je ranije govorila o nepristojnim ponudama koje je dobijala tokom karijere, naglašavajući da su takve situacije uticale na profesionalne prilike koje je gubila.

"Svesna sam da sam izgubila mnoge uloge, jer sam odbila da sa nekim izađem na vino ili u tri ujutru dođem "na kafu" u hotelsku sobu", rekla je glumica u jednom intervjuu za domaće medije.

Porodična tragedija i podrška profesora

Pre više od deset godina, Ana je doživela težak gubitak - njen brat izvršio je samoubistvo, o čemu je glumica otvoreno govorila.

"Ta tragedija je bila za vreme moje akademije i da nije bilo mog divnog profesora Vladimir Jevtovića možda i ne bih bila tu gde jesam i ne bih bila glumica. On me je podržao i pomogao da izguram sve to. Svako od nas treba da nosi svoj krst", ispričala je svojevremeno.

Snaga porodice i vere

Iako je smrt brata teško podnela, isticala je da su joj najveći oslonac bili porodica i religija, koje su joj pomogle da prevaziđe najteže trenutke.

