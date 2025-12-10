Slušaj vest

Glumac Frano Lasić, danas u 71. godini, mir i sreću pronašao je kraj supruge Milene, Beograđanke koja otvoreno govori o njihovom odnosu. Kako ističe, fizički izgled nikada joj nije bio presudan kada je odlučila da uplovi u brak sa njim.

Komentari okoline i Milenina reakcija

Milena je od samog početka bila svesna da će razlika u godinama izazivati reakcije, pa su je tako dočekali brojni komentari na društvenim mrežama. Upoređujući supruga sa mlađim muškarcima, jasno je istakla svoj stav.

"Da, susrela sam se sa raznim komentarima po društvenim mrežama. Mogu samo reći, mnogi bi mlađi muškarci sve dali da su u formi kao Frano. Nije sve u fizičkom izgledu", rekla je ona.

Prema njenim rečima, njihova bliskost potiče iz mnogo dubljeg nivoa.

"Mi smo se našli na dubljem nivou, onom duhovnom, srećni smo i to mi je jedino bitno. Svima koji na to negativno gledaju samo bih poželela da i oni jednom ostvare takav odnos", ispričala je za Story.

More kao Franova večita strast

I tokom osme decenije, Lasić ostaje veran moru - ljubavi iz detinjstva. Nedavno je Milena podelila snimke sa njihovog odmora, na kojima se vidi kako glumac sam upravlja brodićem. Na putovanju im je društvo pravio i sin Nikolas, star pet godina. Iako iza sebe ima tri braka, glumac je tek sa Milenom pronašao stabilnost i mir o kojima je često govorio u poznijim godinama.

Razlika u godinama i sitne prepirke

Milena priznaje da razlika postoji, i da je upravo to ponekad izvor nerazumevanja.

"Naravno da se vidi razlika. Tu je problem ono što je njega prošlo, a mene stiže. Ja nisam tip da imam velike želje pa me još uvek ne stiže, ali da jesam verovatno bi postojao veći problem. Frano je to prošao, on je svoje odradio, ja se nadam", rekla je.

Frano se nadovezao svojim pogledom na njihove "sudarne zone".

"Ako ćemo da gledamo da li se vidi razlika i da se odričemo zarad godina, čemu onda sve? Milena i ja se raspravljamo oko gluposti. Na primer, volim da spremam ribu i da stavim dosta belog luka, a ona ga ne voli. I onda se posvađamo", objasnio je glumac.

Milena je odmah dodala svoje viđenje: "Ja sam tačna i precizna, volim da imam disciplinu. Frano je opušten, on će da sedne, da popije kafu i kod njega sve može da traje. Tako da i tu imamo razlike", rekla je za Exkluziv.

