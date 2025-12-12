Slušaj vest

Šeron Ozborn, supruga preminule rok legende Ozija Ozborna, prvi put je javno progovorila o potresnim detaljima dana kada je umro. U emotivnom intervjuu sa Pirsom Morganom otkrila je i njegove poslednje, dirljive reči upućene njoj: „Poljubi me. Zagrli me čvrsto“, piše Daily Mail.

Poslednji trenuci rok legende

Legenda grupe Black Sabbath preminuo je od srčanog zastojau svom domu u Bakinghamširu 22. jula, samo dve nedelje nakon što je održao oproštajni koncert sa kolegama iz benda u Birmingemu. Šeron (73) ispričala je kako se kobnog dana probudio u 4 ujutru i odlučio da vežba uprkos lošem zdravstvenom stanju. Samo 20 minuta kasnije, bio je mrtav.

Neutešna udovica prisetila se kako je vrištala nakon što ga je pronašla srušenog u kućnoj teretani. „Imao je srčani udar. Potrčala sam dole, i tamo je bio, a oni su pokušavali da ga ožive. Rekla sam im: ‘Nemojte – samo ga ostavite. Ostavite ga. Ne možete. Otišao je’“, ispričala je Morgan-u. „Odmah sam znala da ga više nema.“

Pre nego što je otišao u teretanu, probudio ju je oko 4.30 ujutru. Tada joj je rekao: „Poljubi me. Zagrli me čvrsto.“ Otišao je da vežba, a nedugo zatim je preminuo.

Oproštaj uprkos svemu

Šeron je otkrila kako je Ozi znao da mu se bliži kraj. Lekar ga je upozorio da, ako održi planirani poslednji nastup, neće izdržati, ali on je insistirao na tome da se oprosti od publike. U intervjuu je takođe, boreći se sa suzama, izjavila da se nikada više neće udati: „To je to za sada.“

Dirljive posvete porodici

Prošle nedelje, na dan kada bi Ozi proslavio 77. rođendan, Šeron i njihova ćerka Keli Ozborn podelile su emotivne objave na društvenim mrežama. Šeron je objavila niz nikad pre viđenih zajedničkih fotografija uz reči: „Moj dragi mužu, slavim dan kada si rođen. Nikada neću pustiti tvoju ruku dok te ne vidim na drugoj strani.“

Keli je takođe odala počast ocu. „Srećan rođendan, nedostaješ mi tata! Volim te više od života!“, napisala je uz fotografije iz detinjstva. Kasnije je dodala: „Život bez tebe je težak, ali ne prođe dan da svoj život ne posvetim ljubavi prema tebi i tvom nasleđu! Nedostaješ mi više od svega na svetu.“

Godine borbe i porodična bol

Ozi se godinama borio sa brojnim zdravstvenim problemima, uključujući Parkinsonovu bolest i posledice teškog pada 2019. godine. Nakon njegove smrti, Šeron je zahvalila obožavateljima na „ogromnoj ljubavi i podršci“, priznajući da još uvek pokušava da pronađe svoj put bez supruga.

Bol porodice biće prikazana i u novom dokumentarcu, gde je Keli progovorila o tome koliko je bilo teško gledati majku kako se brine za bolesnog oca. „Mislim da je ono što se dešava mojoj mami najpotresniji deo cele ove priče. Gledati čoveka kojeg najviše voliš na svetu kako kopni stvarno je, stvarno teško“, rekla je.

Uoči prvih praznika bez Ozija, Keli je podelila i dirljivu uspomenu – video u kojem se njen otac muči sa božićnim lampicama. „Danas bismo trebali da postavljamo božićno drvo! Neće biti isto“, napisala je.

Novi dokumentarci o životu legende

Život i poslednje godine Princa Tame (Prince of Darkness) biće tema dva nova dokumentarca. BBC-jeva (BBC) „Šeron & Ozi Ozborn: Povratak kući“ pratiće njihov povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom), dok će Paramount+ u filmu „Ozi: Nema bekstva sada“ prikazati borbu sa bolešću i snimke sa njegovog poslednjeg koncerta.

