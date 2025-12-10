Slušaj vest

Jana Bjelica, koja je osvojila srca publike u regionu ulogom u seriji "Tvrđava", verila se u Madridu i lepim vestima se pohvalila na Instagramu.

Mlada glumica je objavila fotografiju sa svojim verenikom na kojoj nasmejani poziraju u ogledalu, a u prvom planu je njen verenički prsten.

Foto: Printscreen/ Instagram/ jana.bjelica

U opisu fotografije stoji kratko - "Da" uz emotikon srca.

Foto: Printscreen/ Instagram/ jana.bjelica

Jana je potom objavila još jednu fotografiju na kojoj je verenički prsten u prvom planu, uz emotikon mlade. Inače, Janin izabranik je Sava Pavlović, koji je uspešan u svetu biznisa i živi u Madridu.

Uloga u seriji "Tvrđava"

Jana Bjelica je privukla pažnju šire publike ulogom u seriji "Tvrđava". Mlada glumica i njen kolega Jovan Jovanović tumače ljubavni par, Jasnu i Igora, koji su kumovi glavnih likova serije - Darije i Luke.

"Kao glumci se uvek vratimo na tačku neznanja, za svaki novi projekat, ulogu, ekipu… Sve stvari kreću od dobrog scenarija i svi se onda trudimo da ga ne izneverimo. Desi se jedno kolektivno nadahnuće i na talasu toga smo radili. Mnogo vremena smo provodili svi zajedno, a pogotovo nas četvoro“, rekla je Jana Bjelica povodom angažmana u seriji "Tvrđava", prenosi Telegraf.

Inače, Jana Bjelica i Jovan Jovanović su već u drugom projektu igrali brata i sestru, a sada su par, roditelji.

"Ostalo je još da igramo babu i dedu, i to je to, da zaokružimo“, našalio se Jovan.

