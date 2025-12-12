Slušaj vest

Džonson Ven, influenser koji je nedavno napao Arijanu Grande, ponovo se našao u centru pažnje. U utorak je izbačen sa koncerta Lejdi Gage u Australiji, samo nekoliko sati pre početka nastupa, piše Page Six.

Izviždan i ispraćen napolje

Influensera Džonsona Vena izbacili sa koncerta Lejdi Gage Foto: Printscreen/Instagram/pyjamamann

Na društvenim mrežama brzo su se pojavili snimci na kojima se vidi kako obezbeđenje prati Vena sa stadiona Sunkorp u Brizbejnu. Dok je 26-godišnji influencer napuštao dvoranu, brojni fanovi Lejdi Gage ispratili su ga glasnim zvižducima i negodovanjem. Ven, na Instagramu poznat kao Pyjama Man, kasnije je na svojim pričama potvrdio incident:

"Izbačen sam s koncerta Lejdi Gage! Koncert ne počinje pre 20 sati! Rani obožavatelji su me izviždali."

Incident koji mu je doneo neslavan publicitet

Podsećamo, Ven je punio medijske stupce prošlog meseca nakon što je na premijeri filma Wicked: For Good u Singapuru preskočio ogradu i zgrabio Arijanu Grande. Snimci incidenta pokazali su kako je obgrlio šokiranu pevačicu pre nego što je njena koleginica Sintija Erivo hrabro stala u njenu odbranu i odgurnula Vena od nje.

Zatvorska kazna i obećanje

Australski influencer je zbog tog čina optužen za narušavanje javnog reda i mira. Nakon što je priznao krivicu, osuđen je na devet dana zatvora. Singapurski okružni sudija Kristofer Goh poručio je Venu, koji je i ranije upadao na događaje sa poznatim ličnostima, da je njegov "čin bio s predumišljajem" i da je "pokazao obrazac ponašanja, što sugeriše da će to ponoviti".

"Čini se da ste željni pažnje, misleći samo na sebe, a ne na sigurnost drugih kada činite ove radnje," rekao je sudija 26-godišnjaku.

Ven je nakon izricanja presude obećao sudiji da "to neće ponoviti" i da "će prestati upadati u nevolje".

