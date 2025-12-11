Slušaj vest

Tomas Markl, otac Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa, trenutno boravi u bolnici na Filipinima, nakon što mu je amputirana noga, a u medijima danima traje dilema je li njegova poznata ćerka kontaktirala s njim.

Sada se ponovo oglasio njen portparol, koji je objasnio da je supruga princa Harija ocu poslala pismo, uprkos "očiglednom kršenju etičkih granica" medija.

Tomas Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

– S obzirom na to da je novinar Daily Mail-a sve vreme boravio uz krevet njenog oca, prenosio svaku interakciju i očigledno kršio jasne etičke granice, vojvotkinji je bilo izuzetno teško da privatno stupi kontakt sa ocem, uprkos njenim naporima proteklih dana – navodi se u saopštenju koje je preneo Reuters.

– Uz podršku pouzdanih kontakata, njena korespondencija je sada bezbedno u njegovim rukama – ističe PR Megan Markl.

Odnos Megan Markl sa ocem

Prethodno je PR vojvotkinje od Saseksa saopštio da je ona kontaktirala sa ocem, nakon čega je objavljeno da je Tomas Markl "zbunjen" zbog tih tvrdnji jer se to nije desilo. Isto tvrdi i medicinsko osoblje u ustanovi u kojoj je on hospitalizovan.

Nakon toga je People objavio da je Megan ocu poslala i-mejl, a porodica je istakla da on ne koristi takav način komunikacije i da toj adresi nije pristupio najmanje pet godina.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tomas Markl je za Daily Mail istakao da godinama ne menja broj telefona baš iz razloga da bi ćerka, ukoliko to konačno poželi, mogla da mu se javi.

Megan Markl sa ocem ne komunicira od 2018. godine i udaje za princa Harija.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tomas je tada priznao da je pristao da ga paparaci fotografišu dok čita novinski članak o Megan, posle čega mu se ona nije javljala, čak ni nakon što je on u dva navrata doživeo srčani udar i našao se usred razornog zemljotresa.

