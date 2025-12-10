Slušaj vest

Džo Džonas je ove nedelje postao neočekivani izvor ulične zabave u Njujorku. Njegov rutinski pokušaj paralelnog parkiranja pretvorio se u viralni TikTok video koji je brzo skupio milione pregleda, beležeći univerzalnu urbanu borbu sa kojom se mnogi mogu poistovetiti.

Trenutak je zabeležio prolaznik, a snimak je bio upotpunjen hitom braće Džonas. Snimak pokazuje da poznate ličnosti imaju svoje svakodnevne frustracije, a i sam Džonas se kasnije pridružio šali duhovitim komentarom na društvenim mrežama.

Od parking mesta do viralnog snimka

Video je postao viralan kada ga je objavio korisnik TikToka. Snimak prikazuje Džonasa kako pažljivo manevriše svojim automobilom kroz uski prostor na Menhetnu. Opis snimka glasi:

„Volim Njujork jer već sedam minuta gledam Džoa Džonasa kako pokušava paralelno da se parkira.“

Video je bio upotpunjen pesmom braće Džonas „Burnin’ Up“, a prema metrikama društvenih mreža, video je skupio preko 8,5 miliona pregleda. Gledaoci su primetili Džonasov koncentrisan i blago napet izraz lica tokom dugog pokušaja parkiranja.

Džonas je ubrzo pronašao video i direktno komentarisao:

„I vidim da si gledao, i nisi pomogao nikome.“

Originalni autor je odgovorio humorom, obećavajući da će „bolje pomoći sledeći put“.

Video: Paralelno parkiranje