Megan Markl je poslala pismo svom bolesnom ocu, Tomasu Marklu, nakon što je on iz bolničkog kreveta uputio hitnu molbu vojvotkinji, izražavajući da ne želi da umre dok je njihov odnos napet.

Poruka, koju je vojvotkinja poslala preko proverenih i pouzdanih kontakata, sada je navodno stigla do njega.

Kritično stanje Tomasa Markla

Megan Markl, Tomas Markl Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Osamdesetjednogodišnji Tomas Markl se trenutno oporavlja u bolnici na Filipinima nakon što je podvrgnut tročasovnoj operaciji koja mu je spasila život, a u kojoj mu jeuklonjen deo stopala i potkolenica leve noge.

Hirurzi su doneli odluku o amputaciji nakon što je otkriven veliki krvni ugrušak.

Iz bolničkog kreveta, Tomas Markl je uputio hitnu molbu svojoj ćerki:

„Ne želim da umrem dok smo razdvojeni.“

Takođe je izrazio želju da vidi svog zeta, princa Harija, i unuke, Arčija (6) i Lilibet (4), „pre nego što bude prekasno“.

Megan je pokušala da stupi u kontakt

Prošlog petka, portparolka vojvotkinje je rekla da je Megan pokušala da kontaktira svog oca putem imejla, ali adresa koju je koristila više nije aktivna.

Nakon što je list „The Sun“ objavio da je Megan zvala bolnice na Filipinima tražeći svog oca, portparolka je potvrdila da je poslala pismo direktno Tomasu Marklu.

Oporavak i rehabilitacija

Tomas Markl je premešten sa intenzivne nege i očekuje se da će ostati u bolnici još nedelju dana pre nego što bude prebačen u rehabilitacioni centar.

Suočava se sa mesecima oporavka i planira da dobije protetsku nogu kada mu rana na nozi zaceli.

Tomas Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Bivši holivudski direktor rasvete, koji se ove godine preselio u Sebu na Filipinima, želeo je da stvori „novi život“ daleko od „stalnog bola“ zbog razdvajanja od Megan.

Porodični bol i distanca

Njegov sin, Tomas mlađi, rekao je za Dejli mejl nakon operacije:

„Moj otac je bio veoma hrabar. Njegovo stopalo je prvo poplavelo, a zatim pocrnelo. Desilo se veoma brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu, uradili su skeniranje i ultrazvuk i rekli su da noga mora biti amputirana. Nije bilo izbora. Rečeno mi je da je to pitanje života ili smrti.“

Megan Markl je do oltara ispratio kralj Čarls budući da nije bila u dobrim odnosima sa ocem Foto: UK Pool / Sky News via AP

Tomas Markl se otuđio od Megan nakon što je pozirao paparacima dan pre njenog venčanja 2018. Kasnije je doživeo dva srčana udara i nije mogao da je odvede do oltara u kapeli Svetog Đorđa.

Nikada nije upoznao princa Harija niti vojvotkinjinu decu. Nakon što je doživeo moždani udar 2022. godine, izjavio je:

„Tužan sam što se naša porodica toliko udaljila. Nadam se da će ovo pomoći da se sruše zidovi između nas i da se porodica ponovo ujedini. Vreme je da ostavimo prošlost po strani i ponovo ujedinimo porodicu. Neka ono što je zaboravljeno ostane zaboravljeno.“

