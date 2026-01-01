Muž joj je umro na rukama, a onda se u 77. godini zaljubila u drugoga: Nova ljubav joj vratila osmeh na lice
Oskarovka Džudi Denč, je u javnosti već šest decenija i čini se da nema planove da se uskoro penzioniše. Međutim, uprkos bogatoj karijeri, Denč je uvek nalazila vremena za ljubav, kako u mladosti, tako i u kasnijim godinama.
Brak sa Majklom Vilijamsom
Džudi Denč se udala za Majkla Vilijamsa 1971. godine, a njihova ljubav je trajala do njegove smrti 2001. godine. Govoreći o njihovoj vezi, Denč naglašava da su imali sreće jer je njihova veza nastala prirodno i nisu morali mnogo da se trude da bi potrajala.
Čak i mnogo godina nakon što je izgubila muža od raka pluća, Denč i dalje sa setom govori o njemu:
„Oh, kako me je mogao nasmejati. Mogao me je nasmejati do suza. Proveli smo tako divne trenutke zajedno. Nikada nije bilo teško. Imala sam sreće što sam upoznala Mika.“
Kako su mediji pisali, Majkl je umro Džudi na rukama, a njihova ćerka se malo pre toga uselila nazad kod roditelja kako bi bila tu za majku u slučaju najgoreg.
Danas je, kaže, preživela taj bol samo zato što su ćerka, unuk, kućni ljubimci i njihovi prijatelji bili uz nju.
– Dese se neočekivane stvari. Iznenada uđete negde i vidite fotografiju ili nešto drugo. Ne očekujem da ću se ikada navići. Sumnjam da ću nekad u životu preboleti Majkija - rekla je.
Denč veruje da verovatno nikada neće u potpunosti preboleti Vilijamsa, a kada je pitana koliko joj je trebalo da nauči da živi bez njega, njen odgovor je dirljiv:
„Ne znam. Možda nikada nisam u potpunosti uspela.“
Ljubav u 76. godini: Dejvid Milis
Devet godina nakon što je izgubila muža, Denč je ponovo pronašla ljubav u 76. godini. Nije planirala, niti očekivala, da će se ponovo zaljubiti, ali sve se promenilo kada ju je zaštitničar Dejvid Milis pozvao da otvori ptičnjak za veverice u skloništu za životinje 2010. godine.
Denč i Milis su počeli da se zabavljaju i srećno su zajedno više od decenije. I posle svih ovih godina, Denč ga i dalje naziva „mojim šampionom“, jer ne voli izraze poput partner ili dečko.
Govoreći o njihovoj srećnoj vezi, Denč ističe da je humor najprivlačnija stvar u vezi, a Milis je čini srećnom i nasmejanom:
„Volim da se dobro smejem. Sada imam veoma lepog prijatelja.“
Pogledajte u galeriji i filmske role Džudi Denč:
Bez braka, ali zajedno
Denč i Milis nisu planirali da se venčaju. Kada su je pitali o mogućem venčanju sa Dejvidom, Džudi je snažno reagovala:
„Ne, ne, ne, ne, ne. Hajde da svi budemo ono što jesmo u našim godinama.“
Par je takođe odlučio da ne živi zajedno, iako se često viđaju jer su udaljeni samo šest kilometara. Provode vreme zajedno ili u njenom ili u Milis domu, uživajući u svakodnevnoj bliskosti, ali održavajući svoje nezavisne prostore.