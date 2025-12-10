Pevačica diskvalifikovana sa "Dore": Oglasio se HRT i otkrio zbog čega Karolina Ilić neće nastupiti
HRT je objavio da je Karolina Ilić, koja je trebalo da nastupi na Dori 2026 sa pesmom „Breathe her in“, diskvalifikovana. Kako je navedeno u zvaničnom saopštenju, razlog za diskvalifikaciju je taj što Ilić nije državljanka Republike Hrvatske, što je jedan od osnovnih uslova definisanih Pravilima takmičenja Dore.
„U skladu sa pravilima takmičenja, umesto Karoline Ilić, prilika da nastupi na Dori 2026. dobiće se od prvog rezerviste, izvođača Gabrijela Ivića, koji će nastupiti sa pesmom ‘Light Up’“, naveo je HRT u saopštenju.
Ko je Karolina Ilić?
Karolina Ilić je švedska kantautorka balkanskog porekla. Prema časopisu Hello, piše i izvodi muziku na engleskom, švedskom i svom maternjem jeziku.
U javnosti se pojavljuje kao nova umetnica čiji rad tek počinje da se predstavlja široj publici. Za sada nema veliku diskografiju niti značajno prisustvo u regionalnim muzičkim medijima, tako da se o njenoj karijeri relativno malo zna, osim osnovnih biografskih podataka i činjenice da je autorka u ranim fazama svog profesionalnog razvoja.
Karolina ima više od 10.000 pratilaca na Instagramu. Često objavljuje fotografije i video zapise iz svog privatnog života.
Rekordan broj prijava
Podsećanja radi, takmičenje za Doru 2026. zatvoreno je u nedelju, 23. novembra. Za takmičenje je pristiglo ukupno 251 prijava, što predstavlja najveći broj prijavljenih izvođača ikada.
„Broj prijavljenih pesama ove godine potvrđuje izuzetno veliko interesovanje za učešće u najvećem muzičko-scenskom spektaklu Hrvatske radio-televizije. Na konkurs je pristiglo 251 prijava, što je najviše do sada“, saopštio je HRT.
Kada i gde će se održati Dora 2026.
Dora 2026. biće održana u februaru 2026. godine na zagrebačkom Prisavlju, nakon što je prethodni izbor održan u Opatiji.
Ove promene i rekordan broj prijava još jednom potvrđuju veliki značaj Dore kao platforme za nove i etablirane izvođače, ali i njen značaj u izboru hrvatskog predstavnika na Pesmi Evrovizije.
