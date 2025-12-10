Slušaj vest

Glumica Gvinet Paltrou se sinoć pojavila na premijeri njenog novogo filma "Marty Supreme" u Los Anđelesu, a podršku joj je pravio njen sin Mozes Martin.

Podsetimo, oskarovka je od 2003. do 2016. godine bila u braku sa muzičarem i frontmenom benda Coldplay Krisom Martinom s kojim ima dvoje dece, 21-godišnju ćerku Epl i 19-godišnjeg sina Mozesa.

Gvinet sa sinom Mozesom Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Budući da se Mozes retko pojavljuje u javnosti, ovo je bila idealna prilika da vidimo koliko je sin slavne glumice porastao.

Ponosna majka i sin su sa osmesima na licima pozirali fotografima u pozorištu Semjuel Goldvin, a za ovu priiliku su odabrali i pažljivo odabrane modne kombinacije.

Gvinet Paltrou, poznata po ulogama u filmovima "Sedam godina na Tibetu", "Sedam" i "Iron Man", blistala je u elegantnoj crnoj dugoj haljini koja je otkrivala ramena.

Njen 19-godišpnji sn se odlučio za ležernu i modernu kombinaciju: džemper od brušene kože, smeđe pantalone i cipele.

Pre ove večeri, Mozes je poslednji put u javnosti viđen u junu kada je proveo Dan očeva sa svojim ocem Krisom. Oni su tada snimljeni u šetnji Menhetnom, nedugo nakon što je muzičar raskinuo dugogodišnju vezu sa Dakotom Džonson

