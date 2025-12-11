Slušaj vest

Dženifer Lopez (56) ponovo se našla na meti napada svog prvog supruga, Ohanija Noe (51), s kojim je bila u braku od 1997. do 1998. godine.

Nakon što je pevačica nedavno izjavila da se "nikada nije osećala istinski voljenom" uprkos četiri braka, Noa je reagovao podužom objavom na Instagramu u kojoj je oživeo stare sudske sporove, optužio je za neverstvo i povezao sumnjive događaje iz njene prošlosti s reperima Paf Dedijem i Sugeom Knightom.

Sudski spor oko "snimka koji ne postoji"

U objavi je Noa ponovo otvorio slučaj iz ranih 2000-ih, kada ga je Lopez tužila tvrdeći da planira da objavi njihov navodni snimak seksa. Noa, međutim, tvrdi kako je sve bilo utemeljeno na potpuno izmišljenim tvrdnjama.

Kako navodi, radio je na dokumentarcu o svom životu - od detinjstva na Kubi i bega u SAD do početaka u novoj zemlji, te je u projekat želeo da uključi privatne kućne snimke iz njihovog braka. U tim snimcima, kaže, nije bilo ničega spornog.

"Hteo sam da upotrebim kućne videe poput dana naše veridbe, putovanja na Kubu pre venčanja, delova svadbe u Majamiju, medenog meseca… To su obični kućni snimci (NEMA SNIMKA SEKSA), jer takav snimak ne postoji", napisao je Noa.

Tvrdi da je Lopez, kad je saznala za dokumentarac, odmah optužila da u rukama ima njihov seksualni snimak i tužila ga je za 10 miliona dolara, uz tvrdnje da bi time "uništio njen život i karijeru". Noa sve to naziva "potpunim lažima", a tvrdi da ni pevačica ni njena majka Gvadalupe nikada nisu uspele sudu da pruže ikakav dokaz.

Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Podsetimo, sudija Džejms Čelfant 2009. godine zabranio je bilo kakvo javno objavljivanje privatnih snimaka. "Ne smeju da ih objave ni iz jednog razloga. Nigde, nikada, ni na koji način… Ako to urade, idu u zatvor", naglasio je tada sudija.

Prema Noinim rečima, nakon gotovo pet godina natezanja sud je postupak na kraju obustavio jer advokati Dženifer Lopez nisu mogli da dokažu da sporni snimak postoji.

Optužbe za neverstvo i povezivanje s Pafom Dedijem

U nastavku objave Noa je otišao korak dalje i bivšu suprugu optužio za neverstvo tokom njihovog braka. Tvrdi da ga je Lopez varala s reperom Šonom Didijem Kombsom, s kojim je započela vezu ubrzo nakon njihovog razvoda.

"Varala me s Didijem. Razveli smo se ’99, skoro 2000, a ona je odmah nastavila s njim. Ako neki njen snimak i postoji, onda potiče iz tog perioda - i ja na njemu nisam", napisao je.

Kao "dokaz", objavio je delove sudskog dokumenta iz 2001. godine, u kom je Lopez tužila Sugea Knighta, dugogodišnjeg Didijevog rivala, navodno zbog toga što je kupio i pretio objavom njenog seksualnog snimka. U toj tužbi je Lopez navela kako se takvog snimka ne seća.

Dženifer Lopez i Ohani Noa iz perioda dok su bili u braku Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Šta je izazvalo najnoviju eskalaciju?

Noina objava stigla je nakon nedavnog intervjua Dženifer Lopez kod Hauarda Sterna, u kom je rekla da se "nikada nije osećala voljenom". Noa je to shvatio kao direktnu uvredu i novu kritiku njihovog braka.

Lopez je ranije govorila da Noa "nije ispunio svoj potencijal" i da se teško nosio s njenom naglom slavom i rastućim bogatstvom.

"Muškarac za kog sam se udala je Latinac i oni su, više nego bilo koji drugi tip muškarca, vrlo mačo. Uvek se šalim s njim jer je znao da kaže: ‘Vidi ti se kroz tu haljinu!’ ili ‘Hoće li u novom filmu biti ljubavna scena? Ti si moja žena, ne želim da te drugi tako gledaju’", izjavila je Lopez.

