Slušaj vest

Svetski poznata književnica Sofi Kinsela preminula je u 55. godini, nakon što joj je dijagnostikovan agresivan oblik tumora na mozgu, saopštila je njena porodica. Autorka je najpoznatija po svom bestseler serijalu romana "Kupoholičarka".

Dijagnoza koja je šokirala fanove

U aprilu 2024. godine Kinsela je otkrila da boluje od agresivnog oblika tumora na mozgu, što je potreslo njene čitaoce širom sveta. Na njenom Instagram nalogu objavljeno je saopštenje porodice:

"Slomljenog srca objavljujemo da je jutros preminula naša voljena Sofi (poznata i kao Medi, kao Mami). Otišla je mirno, a njeni poslednji dani bili su ispunjeni onim što je najviše volela: porodicom, muzikom, toplinom, Božićem i radošću. Ne možemo da zamislimo kakav će život biti bez njenog sjaja i ljubavi prema životu. Uprkos bolesti, koju je nosila sa nezamislivom hrabrošću, Sofi se smatrala istinski blagoslovenom – što ima tako divnu porodicu i prijatelje, i što je doživela izuzetan uspeh svoje književne karijere. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvek je bila zahvalna na ljubavi koju je dobijala. Nedostajaće nam toliko da nam srca pucaju."

Njena ranija ispovest o bolesti

Prošle godine, obraćajući se fanovima, Kinsela je otkrila: "Krajem 2022. godine dijagnostikovan mi je glioblastom, oblik agresivnog tumora na mozgu. Nisam to ranije podelila jer sam želela da se uverim da moja deca mogu da čuju i prihvate tu vest u privatnosti i da se prilagode našoj ‘novoj normalnosti’."

U objavi je navela i da prima hemioterapiju i radioterapiju.

Impresivna književna karijera

Kinsela je u oktobru 2023. objavila roman "The Burnout", dok se među njenim najprodavanijim delima izdvajaju i "Can You Keep A Secret?" i "The Undomestic Goddess". Njene knjige prodate su u više od 45 miliona primeraka, u preko 60 zemalja, i prevedene na više od 40 jezika. Prve dve knjige iz hit serijala Kupoholičarka adaptirane su u filmski hit iz 2009. godine, "Confessions Of A Shopaholic", u kojem glavnu ulogu tumači Ajla Fišer.

Obrazovanje i rani rad

Sofi Kinsela Foto: GARY DOAK / Alamy / Alamy / Profimedia

Kinsela je diplomirala na New College-u, sastavnom koledžu Univerziteta Oksford, na smeru politika, filozofija i ekonomija (PPE). Pre nego što je uplovila u svet fikcije, radila je kao finansijski novinar.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu