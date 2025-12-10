Slušaj vest

Hrvatska radiotelevizija saopštila je da je pevačica Karolina Ilić izbačena iz takmičenja Dora 2026, na kojem je trebalo da se pojavi sa pesmom „Breathe Her In“. Razlog — ne ispunjava osnovni uslov iz pravilnika, jer nema hrvatsko državljanstvo.

Umesto Karoline — prva rezerva

Karolina Ilić diskvalifikovana sa Dore
Karolina Ilić diskvalifikovana sa Dore Foto: printscreen/instagram/karroilic

Na njeno mesto uskače pevač Gabrijel Ivić, koji će se publici predstaviti numerom „Light Up“, navodi se u zvaničnom saopštenju HRT-a.

Pesmu koju je Karolina trebalo da izvede potpisuje zajedno sa kompozitorom Gabrielom Otosonom, a numera je originalno nastala na engleskom jeziku.

Ko je zapravo Karolina Ilić?

Iako nosi hrvatske korene, Karolina živi u Švedskoj i tamo gradi muzičku karijeru. Stvara muziku na engleskom, švedskom i srpskom jeziku, ali domaća publika je gotovo i ne poznaje.

Na Instagramu je prati više od 10.000 ljudi, a pratioci je najviše viđaju na fotografijama sa njenom partnerkom — brazilskom manekenkom Ingrid Marins, koja iza sebe ima modne angažmane za neke od najpoznatijih svetskih brendova.

Karolina Ilić nakon transformacije (3).png
Foto: printscreen/tiktok/ ilics

Borba protiv osude najbližih

Karolina je proteklih godina prošla kroz veliku transformaciju i drastično promenila svoj fizički izgled. Ošišala je kosu, uradila operaciju grudi i posvetila se treninzima. Upravo njena potreba da se oseća udobno u svom telu dovela ju je u situaciju da je ne prihvate najbliži. 

Porodica mi je zabranila da objavljujem fotografije bez majice nakon operacije gornjeg dela tela. Danas ih više ne slušam", otkrila je u jednom videu. 

Pogledajte u galeriji i kako izgledala transformacija Karoline Ilić:

Karolina Ilić pre i posle transformacije Foto: printscreen/tiktok/ ilics

Jedno je sigurno, transformacija joj stoji brutalno, a i deluje mnogo srećnije.

Kurir.rs/Story.hr

