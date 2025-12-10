Slušaj vest

Čak 14 godina nakon smrti pevačice Ejmi Vajnhaus vodi se pravna bitka. Njene cimerke u to vreme prodale su na aukciji njene stvari u vrednosti od 730 hiljada funti, a Ejmin otac tvrdi da su to uradile nezakonito jer ih nisu posedovale, pa je zato pokrenuo pravni zahtev, prenosi Daily Mail.

Podsetimo, Ejmi Vajnhaus je preminula od trovanja alkoholom 2011. godine u 27. godini, nakon što joj je burna karijera bila prožeta heroinom, krekom i prekomernim pićem. Nakon njene smrti, njen otac Mič ostao je u kontaktu s njenim dvema najbližim prijateljicama, Naomi Peri i Katrionom Gorlej, obe sada 41-godišnje, koje su u raznim periodima živele sa zvezdom.

Njihov raskol započeo je 2021. godine nakon aukcije odeće i drugih stvari koje su pripadale Vajnhaus u Los Anđelesu, na kojoj je bilo izloženo oko 700 predmeta koje je osigurala njena porodica. Aukcija i njen prihod sada su predmet slučaja na Visokom sudu u Londonu.

Nakon što je aukcija prikupila pravo bogatstvo, a navodilo se da veći deo zarade ide u dobrotvornu organizaciju Fondaciju Ejmi Vajnhaus, njen otac je otkrio da su oko 150 predmeta, uglavnom odeće, prodale Peri i Gorlej. Dve godine kasnije Gorlej je prodala zloglasni par krvlju uprljanih baletanki popularne pevačice, na drugoj aukciji. Upravo tu obuću pevačica je nosila 2007. godine tokom burne svađe s bivšim suprugom Blejkom Filder-Sivilom. One su njenoj prijateljici donele zaradu od 3 hiljade funti.

Ejmi Vajnhaus je poslednji koncert održala u Beogradu Foto: Profimedia

Višemilionsko bogatstvo koje je ostalo iza prerano preminule pevačice nasledio je upravo njen otac jer nije imala testament.Mič Vajnhaus je na početku suđenja u Londonu ove nedelje izrazio bes zbog prodaje imovine svoje ćerke, poričući da bi ona poklonila toliko predmeta, tvrdeći da su oni deo njene imovine. Naglasio je da bi njene dve prijateljice trebalo da vrate novac koji su zaradile kako bi mogao da ga donira dobrotvornoj organizaciji Vajnhaus za izgradnju škole na Svetoj Luciji na Karibima.

Ejmi Vajnhaus je umrla od predoziranja alkoholom Foto: Profimedia

Njegov advokat Henri Ledži KC rekao je sudu: "Tek nakon završetka aukcije 2021, gospodin Vajnhaus je otkrio da gospođica Peri i gospođica Gorlej tvrde da zajedno poseduju više od 150 aukcijskih lotova i da nameravaju da zadrže prihod od prodaje za sebe. Ponovo su insistirale da su bile ‘potpuno transparentne‘ u pripremi za aukciju. Njihove tvrdnje su u potpunosti u suprotnosti s dokumentacijom", prenosi Daily Mail. Izneo je i poruke između aukcionara i Peri, gde govore o tome kako je poslednja haljina prodata za vrtoglavih 190 hiljada dolara, a da Mič smatra kako pripada njemu. Peri u porukama tvrdi da Mič ne zna mnogo o Ejminim stvarima.

Ejmi Vajnhaus je imala samo 27 godina kad je preminula Foto: Profimedia

Porodica ih je, navodi se, smatrala toliko bliskim prijateljicama da su im imena uklesana u nadgrobni spomenik Ejmi Vajnhaus. One insistiraju da su bile samo bliske prijateljice, a Peri je takođe radila kao njena stilistkinja. Kažu da im je pozajmljivala mnoge predmete, koji su na kraju ostali njihovi, te da im je često poklanjala odeću koju su imale puno pravo da prodaju na aukciji. Mič je potvrdio da je njegova ćerka bila darežljiva i svima poklanjala stvari, ali tvrdi da sumnja da je njima poklonila baš njih 150. Ovaj slučaj nastavlja da se vodi na sudu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

