Slušaj vest

Teri Hačer danas puni 61 godinu. Iako je široj publici najpoznatija po ulozi u seriji "Očajne domaćice", američka glumica iza sebe ima dugu i bogatu karijeru, koju je započela još kao navijačica.

Dva puta se udavala, danas živi sama i vreme posvećuje svojoj jedinoj ćerki. Nekada je važila za najzgodniju ženu na svetu, a i danas joj se pripisuju estetski zahvati, iako ona to u više navrata negira - i dalje izgleda gotovo isto kao pre dve decenije.

U galeriji pogledajte fotografije Teri Hačer:

1/6 Vidi galeriju Teri Hačer Foto: ABC Collection / Everett / Profimedia, Frederic Kern / imago stock&people / Profimedia, Profimedia

Detinjstvo i poreklo

Rođena je 1964. godine kao jedinica u porodici, a odrasla je uz majku Ester, kompjutersku programerku, i oca Ouena, nuklearnog fizičara. Otac joj je britanskog porekla, dok majka vuče korene iz Sirije. Od malih nogu trenirala je balet, što joj je kasnije pomoglo u navijačkoj karijeri.

Početak karijere – od NFL navijačice do glumačkih setova

Svoju karijeru započela je kao profesionalna NFL navijačica i i danas je verovatno poznatija po toj epizodi nego neki igrači američkog fudbala. Smatrana je najplaćenijom navijačicom na svetu zahvaljujući prihodima iz glume. Osamdesetih je navijala za San Francisco 49erse, zbog čega je zapostavila glumačke studije, a od vlasnika kluba dobila je i Super Bowl prsten.

Teri Hačer Foto: Profimedia

Krajem osamdesetih sve češće se pojavljivala na televiziji, u emisijama kao što su „Star Trek“ i „The Love Boat“. Godine 1989. glumila je sa Silvesterom Staloneom u komediji „Tango and Kaš“. Uloga u seriji „Seinfeld“ potpuno joj je promenila karijeru. Kasnije je tumačila lik u jednoj od verzija Supermena, a 1997. postala je Bondova devojka Pirsu Brosnanu u filmu „Tomorrow Never Dies“. Te godine proglašena je najzgodnijom ženom na svetu, nadmašivši i Moniku Beluči.

"Očajne domaćice" – uloga života

Najveću slavu donela joj je uloga Suzan Mejер u seriji „Očajne domaćice“, u kojoj je igrala od 2004. do 2012. godine. Za ovu ulogu osvojila je Zlatni globus i nagradu SAG, a bila je nominovana i za Emi. Posle serije nastavila je da glumi u različitim filmskim i TV projektima.

Privatni život i teška ispovest

Teri je bila u dva braka. Prvi je kratko trajao — od 1988. do 1989. godine, sa Markusom Lejtoldom, glumcem koji je kasnije napustio Holivud. Godine 1994. udala se za glumca Džona Tenija. Tri godine kasnije dobili su ćerku Emerson, a razveli su se 2003.

Džon Teni,Teri Hačer Foto: Lisa Rose / Zuma Press / Profimedia

Početkom 2000-ih obelodanila je da ju je ujak zlostavljao kada je imala samo pet godina. Godine 2002. saznala je da je Ričard Hejz Stoun uhapšen zbog optužbi za zlostavljanje dece i prijavila policiji sopstveno iskustvo. Njeno svedočenje bilo je presudno da Stoun prizna krivicu.

"Ovo je nešto što sam pokušavala da sakrijem ceo život", rekla je u intervjuu za Vanity Fair 2006.

Glasine o estetskim zahvatima

Nedavno je pokrenula glasine o zatezanju lica svojim vrlo glatkim izgledom, ali je u podkastu „The Skinny Confidential Him & Her Show“ ponovila da nije imala nikakve zahvate i kritikovala slavne žene koje to kriju.

"Biti žena je teško. Starenje je teško. Nemam ništa protiv toga da svako radi šta želi, ali ne volim neiskrenost. Kada slavni ljudi lažu, čine da se ostali osećamo loše, jer pomislimo: "Očigledno ne pijem dovoljno vode." To je nepravedno“, poručila je.

Danas – majka, spisateljica i maratonka

Danas je Teri Hačer mnogo više od televizijske zvezde — piše knjige, ponosna je majka i redovno trči maratone sa svojom ćerkom.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor