Glumica Pamela Anderson pozirala je za novo izdanje magazina People i iznenadila obožavaoce drastičnom promenom imidža. Zvezda, poznata po svojoj prepoznatljivoj plavoj kosi, sada se pojavila sa crvenkastim kovrdžama ošišanim u kratki bob.

Od 2023. godine Anderson se retko šminka u javnosti, pa je i ovoga puta pozirala potpuno bez šminke. U razgovoru za časopis otkrila je da se ne protivi šminki, ali da ju je "u prošlosti koristila kao zaštitu". Sada, kaže, prihvata svoju prirodnu lepotu i u tome pronalazi "drugi oblik slobode".

"Imam osećaj da sam dešifrovala kod"

"Ne razmišljam o tome kako izgledam. Stvaram lik i nekako sam u tranziciji. Ponekad se pogledam u ogledalo i kažem: "Oh! Bože, ko je ovo?" Ali zar to nije toliko zabavno? Jednostavno je sjajno. Imam osećaj da sam nekako dešifrovala kod. Izgledam kao moje fotografije na Instagramu", ispričala je Anderson. Dodala je da danas lepotu pronalazi u "zanimljivim i starijim licima".

Iako je istakla da je "lepota subjektivna", reakcije publike bile su podeljene. "Sviđa mi se ovo! Ali frizura nije dobra", "Malo šminke ne bi škodilo", "Prirodno je super, ali, izvini, treba ti novi frizer", glasili su neki od komentara.

Podrška fanova i emotivna poruka sina

Uz kritike su se pojavili i brojni pozitivni komentari. Obožavaoci su pohvalili Pamelinu hrabrost da prigrli prirodan izgled.

"Obožavam ovo! Tako sam ponosan na tebe. Ovo je bila neverovatna godina", napisao joj je sin Brendon.

"Volimo te, Pam! Ti otvaraš put ženama i slavnim osobama da budu ono što jesu", "Hvala ti što svetu pokazuješ ono što odavno znamo — da su žene predivne u svim godinama", dodali su fanovi.

Povratak glumi

Pored promene izgleda, Pamela Anderson ponovo razvija svoju glumačku karijeru. Prošle godine oduševila je u filmu "The Last Showgirl", a nedavno se pojavila i u novoj verziji filma "The Naked Gun" uz Lijama Nisona. Trenutno snima film "Love Is Not the Answer" u režiji Majkla Sere.

