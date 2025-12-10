Slušaj vest

Novi Netfliksov dokumentarni serijal "Šon Kombs: Obračun" jedna je od glavnih tema u svetskim medijima proteklih dana, zbog niza šokantnih činjenica o životu hip-hop mogula poznatog pod pseudonimom Paf Dedi.

Serija od četiri epizode istražuje karijeru, život i skandale repera, a osvrće se na navode da je Kombs bio umešan u ubistva repera Notorijusa B.I.G-a i Tupaka Šakuradevedesetih, analizira njegovo odrastanje, način na koji je ostvario uticaj i uspeh...

Kako je izvršni producent njegov dugogodišnji neprijatelj Fifti Sent, koji je u prošlosti sarađivao s Kombsom, ekipa je došla do brojnih sagovornika koji poznaju Pi Didija decenijama, a oni su izneli ranije nepoznate detalje, među kojima i nešto o reperovom odnosu s majkom Dženis Kombs.

Dženis Kombs Foto: PETER FOLEY / UPI / Profimedia

Ona je jedina iz Kombsovog okruženja koja se oglasila nakon objavljivanja dokumentarca, kako bi negirala da ga je fizički zlostavljala, kao i da je on nju pretukao 1991.

Ko su roditelji Pi Didija?

Šon Kombs je rođen u Harlemu 1969. godine, a njegov otac Melvin, diler droge, ubijen je tri godine kasnije. Zbog toga se reper, kako je i sam ispričao, oca gotovo ne seća, a odrastao je s majkom Dženis, manekenkom koja je organizovala modne revije i radila kao asistentkinja u školi, ali je imala i mnogo drugih poslova kako je on rastao.

U jednoj emisiji mu je uživo pred kamerama priznala da je radila i u kontroverznom noćnom klubu, na šta je on vidno skrivao bes i ponavljao: "Dosta, Dženis".

Dženis je sinu najpre rekla da mu je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći. Šta se zapravo dogodilo, Didi je saznao kad je u biblioteci tokom studija na Univerzitetu Hauard na internetu pretraživao njegovo ime.

– U toj biblioteci sam saznao da nema ničega većeg od majčinske ljubavi i njene želje da zaštiti dete – rekao je godinama kasnije reper.

Dženis Kombs i Paf Dedi Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Dženis Kombs je sinu omogućila lagodno odrastanje

Iako se predstavljao kao neko ko je od nule došao do velikog bogatstva, Kombs je živeo mnogo bolje nego njegovi vršnjaci. Majka mu je omogućila da se obrazuje u privatnoj katoličkoj školi, potom i da upiše Hauard, a uvek se trudila da bude obučen najbolje moguće, zbog čega je rano razvio ljubav prema modi.

U dokumentarcu "Šon Kombs: Obračun", njegov prijatelj iz detinjstva je ispričao da je Dženis često dok su bili mali u svom domu organizovala raskošne zabave o kojima se pričalo u Harlemu, a na njima je navodno bilo i poznatih ličnosti. Mnoge je podsetilo na čuvene Didijeve "bele žurke", za koje danas znamo da su često bile orgije.

Međutim, koosnivač Didijeve producentske kuće Bad Boy Records Kirk Barouz ističe da je u njihovom odnosu bilo nasilja, da je reper od majke dok je odrastao dobijao stravične batine kakve druga deca nisu dobijali od roditelja, kao i da je sam Kombs pred njim fizički nasrnuo na majku 1991.

Ona se nakon objavljivanja dokumentarca oglasila saopštenjem u kom je istakla da to nije istina, uz reči da je to "netačno i potpuna laž".

– Šon je uvek bio savestan sin, brinuo o meni i upravljao mojom medicinskom negom, pružao mi finansijsku podršku. Molim da se ova iskrivljenja, neistine i obmanjujuće izjave javno povuku – poručila je Dženis Kombs.

"Čudan odnos" s majkom "govori dovoljno"

Dedijev odnos s majkom često je u prošlosti bio tema u medijima i na društvenim mrežama. Dženis svog sina, koji je u pedesetim, ima običaj da naziva "bebom", javno ga je branila nakon što su protiv njega iznete stotine šokantnih optužbi, a pre nekoliko godina je mnogo pažnje privukao snimak na kom se oni opuštaju dok zajedno primaju infuziju.

U jednom momentu se majka i sin poljube u usta, nakon što on kaže da je njegova mama prelepa, a ona njemu:

– Sve je u redu, bebo, ja sam s tobom. Volim te. To je moja beba.

Radar Online je u julu ove godine preneo da se "veruje da je Dženis bila redovna figura na belim žurkama" Šona Kombsa, a iako za to nema dokaza Dedijev nekadašnji saradnik Deon Best je 2024. izjavio da je ona bila upućena u sve.

– Dženis je sve vreme znala šta se dešava. To je partnerstvo. Čula je te optužbe i glasine mnogo puta i još se nije odmakla. I ulični zlikovac bi rekao: "Ovo je previše, moraš da se skloniš". Ali ona je ostala. Sudeći po komentarima o njihovom provodu i da je vodio mamu u striptiz klubove, taj čudan odnos govori dovoljno.

Po objavljivanju Netfliksove dokumentarne serije, dok mnogi pokušavaju da utvrde koren bizarnosti koje smo saznali o nekadašnjoj hip-hop zvezdi, društvenu mrežu Iks su preplavili komentari o Dženis Kombs, a najviše pažnje je privukao:

– Na 17. minutu sam dokumentarca o Dediju. To je bila njegova mama.

