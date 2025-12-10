Slušaj vest

Kada je kralj Čarls (77) početkom prošle godine objavio da boluje od raka, odmah se otvorilo pitanje šta bi se dogodilo u slučaju njegove smrti.

Kao što je smrt njegove majke, kraljice Elizabete II, bila detaljno planirana u okviru protokola poznatog kao "operacija londonski most", tako postoje i posebne smernice za trenutak kada kralj Čarls premine - pod nazivom "operacija most Menai“. Tačni detalji operacije drže se u tajnosti, ali pretpostavlja se da bi sledili sličnu proceduru: britanska vlada i lideri Komonvelta bili bi odmah obavešteni, a zastave širom zemlje spuštene na pola koplja.

Očekuje se da bi se pripreme za sahranu započele odmah nakon objave vesti o smrti monarha. Nakon perioda nacionalne žalosti, kralj Čarls bi bio sahranjen u Memorijalnoj kapeli Džordža VI u Vindzoru.

Šta bi se dogodilo sa Kamilom?

U slučaju smrti kralja Čarlsa, veruje se da bi njegova supruga, kraljica Kamila, ukoliko bude i dalje živa, dobila titulu "kraljice udovice". Ona bi nastavila da obavlja svoje javne i ceremonijalne dužnosti u službi novog monarha, jer nema mesto u liniji nasledstva.

Ko nasleđuje presto?

Kejt Midlton, princ Vilijam Foto: Jonathan Hordle/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princ Vilijam je trenutno prvi u redu za britanski presto, pa bi automatski postao kralj nakon smrti svog oca. Posle njega, nasledni red prelazi na njegovu decu - princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luisa. Mlađi sin kralja Čarlsa, princ Hari, nalazi se u naslednom nizu tek nakon dece svog brata. Posle njega slede njegova deca - princ Arči i princeza Lilibet.

