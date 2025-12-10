Slušaj vest

Slavni reditelj Džejms Kameron, poznat po pomeranju granica filmske tehnologije, izjavio je kako ga "lično ne zanima" korišćenje veštačke inteligencije u kreativnom procesu. Iako je 71-godišnji filmaš tokom karijere uvek prihvatao najsavremenija tehnološka dostignuća, Kameron nema nameru da koristi AI za zamenu ljudske kreativnosti.

"Ne želim da zamenim ljudsku kreativnost"

Govoreći na Međunarodnom filmskom festivalu na ostrvu Hajnan, Kameron je pojasnio svoj stav. "Nisam lično zainteresovan za korišćenje tih alata, za korišćenje bilo kakvog puta koji koristi tehnologiju za zamenu ljudske kreativnosti", rekao je.

Osvrnuo se i na mogućnost zamene glumaca generisanim likovima: "Možda ćemo moći da zamenimo glumca. Kažem 'mi', ali ja to ne bih uradio. Da li je to poželjno? Stvara li to onaj jedinstveni lik koji se temelji na dva skupa jedinstvenih ljudskih iskustava, scenariste i glumca?"

Kameron je ipak priznao da tehnologija veštačke inteligencije može da pomogne u nekim aspektima filmskog stvaralaštva, ali je pozvao filmske studije na oprez. "Možemo li da poboljšamo radni proces, možemo li da učinimo rad učinkovitijim, možemo li da učinimo rad kreativnijim? Mislim da da. Sve dok se držimo vrlo visokog standarda kako se koristi, etički, moralno i praktično", naglasio je.

"AI može da stvori samo prosek"

Reditelj "Avatara" insistira na tome da veštačka inteligencija ne može da se meri s ljudskom kreativnošću i maštom. "Ako pokušate da koristite model koji je obučen na svemu, kako može da bude tako jedinstven? Ne može. Daće vam prosek. Može da napravi osrednje, ali ne može da napravi nešto posebno i jedinstveno. Takođe ne može da stvori ono što nikada nije viđeno", objasnio je.

Svoj stav je ilustrovao primerom sopstvenog filma: "Ako uzmete generativni model i kažete 'daj mi nešto što izgleda kao Avatar?' Sjajno! Može to da radi ceo dan, bioluminiscenciju, leteća stvorenja. Pitajte taj model da to uradi pre nego što je Avatar postojao. Dobićete prazan odgovor. Dakle, to se u osnovi i dalje svodi na ljudsku kreativnost."

Rajan Džonson: "J**** veštačku inteligenciju"

S Kameronovim stavom se slaže i kolega reditelj Rajan Džonson, koji je nedavno izjavio da veštačka inteligencija "sve pogoršava na svaki mogući način". Džonson, jedan od najpoznatijih holivudskih reditelja, izrazio je zabrinutost zbog potencijalnog uticaja AI tehnologije na ljude koji rade u filmskoj industriji.

"Da, j**** veštačku inteligenciju. To je nešto što sve pogoršava na svaki mogući način - ne razumem to", rekao je za "The Hollywood Reporter". "Mislim, razumem to u smislu 'Ovo ima smisla za uštedu novca neplaćanjem umetnika.' Ali onda, šta mi, dođavola, radimo? Da li je to ono gde želimo da budemo?"

