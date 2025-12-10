Slušaj vest

U nedavnom intervjuu, Džudi Denč je otvoreno govorila o svojim složenim osećanjima prema Kevinu Spejsiju i Harviju Vajnstinu, dvojici muškaraca koji su imali značajan uticaj na njen život i karijeru.

Osvrćući se na pokret #MeToo i optužbe protiv njih, Denč je podelila svoja sećanja i misli o svojim profesionalnim i ličnim iskustvima sa producentima i glumcima.

Sećanja na Kevina Spejsija

Denč se prisetila rada sa Spejsijem na filmu „The Shipping News“ iz 2001. godine. Glumac ju je tešio nakon smrti njenog supruga, Majkla Vilijamsa, iste godine.

Denč je rekla da su ostali u kontaktu i napomenula je da je Spejsi „oslobođen krivice“ u britanskom krivičnom postupku 2023. godine. Međutim, Spejsi se trenutno suočava sa tri nove optužbe za seksualni napad, koje će se saslušati na londonskom građanskom sudu sledeće godine.

Razmišljanja o Harviju Vajnstinu

Kada je reč o Vajnstinu, Denč je priznala njegov značajan uticaj na njen profesionalni put. Godine 1997, njegova produkcijska kuća Miramaks je kupila film „Gospođa Braun“, u kojem je Denč dobila svoju prvu glavnu ulogu.

Vajnstin trenutno služi kaznu u zatvoru nakon što je osuđen za silovanje. Denč je izrazila empatiju prema njegovim žrtvama, ali je takođe opisala svoje lično iskustvo sa njim. Prisustvo snimaka Vajnstina koji koristi hodaonicu navelo je Denč da razmisli: „Poznavala sam ga i radila sa njim, i nisam imala takvo iskustvo - na moju veliku sreću.“

Denč je naglasila važnost razlikovanja umetničkog rada od ličnog rada pojedinaca.

„Zamislite da ignorišemo sve filmove koje je Vajnstin producirao? Ne možete poreći nečiji talenat“, rekla je.

