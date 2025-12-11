Slušaj vest

Tokom Velikog postau kojem se trenutno nalazimo mnoge porodice se na razne načine dovijaja kao će da spreme što lakše i brže ukusne obroke bez mesa, a da pri tom uštede i novac i vreme.

Upravo zbog toga pronašli smo u moru recepata nekoliko ideja koje će vam i te kako biti od koristi.

Napravite ukusan sos od sojinih ljuspica, koji će biti takav da niko neće moći da primeti da u njemu nema mesa.

Sastojci:

500 g sojinih ljuspica

700 ml paradajz soka

2 crni luk

50 ml ulja

mešavina začina (origano, bosiljak... po ukusu)

so, biber (po ukusu)

Priprema:

1. Crni luk iseckajte na sitno i propržite na malo ulja.

2. Sojine ljuspice potopite u vodu pola sata pre nego što ćete da krenete sa spremanjem oboroka. Za to vreme one će omekšaniti i biće poput melevenog mesa. Zajedno sa lukom ih izdinstajte sa dve čaše vode.

3. Dodajte paradajz i začine i ostavite da se krčka oko pola sata.

4. Kad tečnost ispari, ali ne potpuno jelo je spremno.

Posne bolonjeze Foto: Nina Firsova / Alamy / Profimedia

Ovim filom možete napraviti sledeća jela:

Punjene paprike - spremate ih kao i obične punjene paprike. Operete, izdubite, punite filom i stavite u rernu da se malo zapeku.

Punjene tikvice - postupak isti kao kod paprika, samo što je potrebno tikvice oljuštiti, i vreme pripreme je kraće jer one brzo omekane pa pazite da vam se ne raspadnu.

Špagete bolonjez - samo skuvajte posne špagete, prelijte sosom i eto super ručka.

Posne sarmice - uzmite listove kiselog kupusa, dobro iz operite i zavijajte male sarme. Unutra, punjenje je ovaj osnovni sos.

Svako od ovih jela možete da spremite istog dana, a onda da ih stavite u frižider i samo podgrevate kad vam treba. Jedino za špagete je bolje da ih skuvate sveže, ukusnije su i lepše, a za njihovu pripremu vam treba manje od deset minuta.

VIDEO: Kako da napravite kremast sutlijap bez kravljeg mleka: