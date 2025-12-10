Slušaj vest

Novi dokumentarac o Paf Dediju "Sean Combs: The Reckoning" pod lupu javnosti doveo je jednu članicu porote optuživši je za pristranost.

Suđenje osramoćenom muzičkom mogulu obeležilo je 2025. godinu. Upkrost tome i više nego eksplicitnim snimkama i materijalima, porota od dvanaestoro ljudi zaključila je kako 56-godišnji reper nije kriv za reketarenje i trgovinu ljudima u slučaju bivših devojaka Kesi Venture i "Jane Doe", no zato jest za organizaciju transporta za prostituciju, zbog čega je dobio 50 meseci zatvora.

So na Kombosovu ranu došla je 2. decembra kada je Netflix objavio dokumentarnu seriju "Sean Combs: The Reckoning", čiji je jedan od izvršnih producenata Kombsov suparnik 50 Cent, u kojem se insinuira da je Kombs učestvovao u orgijama još od ranih dana te da je naredio ubistva Tupaka Šakura i Notoriousa B.I.G.-a, poznatog i kao Bigi. Jedna od učesnica dokumentarca bila je i porotnica broj 160, za koju su društvene mreže vrlo brzo shvatile kako je reč o velikoj i pristranoj obožavateljki.

Nedugo nakon objave dokumentarca internet je preplavila fotografija Kombsa u društvu žene za koju su mnogi verovali da je porotnica broj 160, no sada je potvrđeno: žena na fotografiji nije porotnica.

Fotografija, stara više godina, ponovno je isplivala nakon što su se u dokumentarcu pojavila dva člana porote koja su objasnila kako su doneli kontroverznu presudu. Mnogi gledaoci uverili su se da je žena na fotografiji upravo porotnica 160, što je izazvalo lavinu optužbi da je lagala kada je rekla da nije bila Didijeva obožavateljka.

Međutim, ubrzo se javila prava žena s fotografije, koja je na X-u zaustavila spekulacije s "Nisam porotnica"

Zašto je ova fotografija postala viralna?

U dokumentarcu je porotnica 160 priznala da je odrasla uz muziku koju je Kombs producirao, ali je naglasila da nikada nije bila njegova obožavateljka. Međutim, gledaocima je zasmetalo kada je spomenula rijaliti šou "Making the Band", što su mnogi shvatili kao dokaz da je ipak fan.

"Ona: nisam fan. Također ona: gledam Making the Band", "Davala je totalne izjave kao fan", "Čuješ u glasu da je opsednuta!", "Članica 160 razmenjivala je poglede s Paf Dedijem i pomislila da su prijatelji", "Porotnica 160 prešla je od 'nije pokušavao uticati na nas' do 'ako je želio našu naklonost, pogledao bi prema nama ovako'", "Kad poslušaš porotnika 75 i porotnicu 160, jasno ti je zašto je Didijeva kazna bila tako blaga. Jedna je obožavateljka, a drugi dolazi iz jedne od najgorih mizoginih kultura", napisali su oni koji su imali priliku pogledati seriju.

Iako je misterija fotografije rešena, rasprava o poroti i kontroverznom suđenju i dalje se ne stišava, a Netflixova serija, koja detaljno istražuje uspon i pad nekad najmoćnijeg čoveka u muzičkoj industriji, samo je dodatno podstakla interes javnosti. S druge strane, Kombs se paralelno suočava s više od 50 civilnih tužbi za seksualno zlostavljanje.