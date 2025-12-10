Slušaj vest

Kejt Vinslet nikada nije bila deo holivudskih skandala, te su je mnogi smatrali ili umišljenom ili dosadnom. Međutim, sada je izazvala salve reakcija otkrivši šta joj se desilo prilikom saradnje sa Eminemom.

Naime, glumica je gostujući u jednom popularnom američkom šou programu ispričala šta joj je popularni pevač tražio. Godinama je o tome ćutala.

Kejt Vinslet Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumica je zatim podelila sa javnosti bizarnu priču:

"Ovo je priča koju nikad, ali baš nikad nisam ispričala. Eminem me zamolio da mu obrijem stražnjicu", otkrila je Kejt, na šta je publika prasnula u smeh.

Eminem Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Voditelj ju je u šali upitao: "Je li to bilo s ručnim brijačem?".

"Pa, jeste, rekao je, 'bi li mi obrijala zadnjicu?', a ja sam rekla "Žao mi je, ne bavim se ličnom negom', kao, što?", prisetila se. Urnebesno je dodala: "Neću ti sa žiletom ići po guzi, dušo. Iskreno, nikad pre u životu nisam ispričala tu priču javno. Eto ti."

(Kurir.rs/Index.hr)