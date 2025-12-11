Slušaj vest

Dizajnerka Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, ove godine je iznenadila javnost odlukom da ugasi svoj modni brend i napusti Srbiju. Nakon selidbe u Dubai, gde su joj deca već krenula u školu, često pokazuje kako izgleda njihov novi život.

Njen luksuzni stan u jednom od tamošnjih nebodera odiše svetlim, bež tonovima i prostranošću kakvu je imala i u beogradskom domu. Trpezarija je spojena sa dnevnim boravkom i vodi na veliki balkon – mesto na kome njene ćerke, Dea i Nika, rado provode vreme.



Deca Dijane Dilajn Foto: Printscreen/Instagram/diline_dijana

Bliznakinje dele zajedničku sobu i spavaju u istom, širokom krevetu postavljenom uz stakleni zid, odakle im se pruža očaravajući pogled na grad. Na početku školske godine Dijana je otkrila da su se devojčice brzo uklopile u novu sredinu, iako im je teško palo što su raspoređene u različite razrede. U istu školu ide i njihov brat, Dijanino treće dete.

I u Dubaiju je nastavila da neguje ljubav prema kuvanju, pa gotovo svakodnevno objavljuje snimke svojih recepata i jela, kao što je činila i dok je živela u Beogradu.

Podsetimo, pre selidbe živela je u prostranoj kući sa bazenom, a sada uživa u moderno uređenom stanu sa panoramskim pogledom.

