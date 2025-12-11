Slušaj vest

Poznati srpski glumac Joakim Tasić postao je otac po prvi put — njegova partnerka rodila je devojčicu Vidu, a vest je objavljena na Instagram profilu @glumacke_klase. Objava je u rekordnom roku izazvala lavinu čestitki i reakcija među fanovima i kolegama iz sveta pozorišta i filma.

"Glumac Joakim Tasić postao je tata jedne Vide", navodi se u opisu objave.

Joakim Tasić dobio ćerku Foto: Printscreen/Instagram

Iako glumac još nije detaljno prokomentarisao lično na svom profilu, pratioci su odmah počeli da čestitaju i šalju emotikone podrške. Inače, dramski umtnik svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, te nije poznato ko je njegova izabranica.

Joakim Tasić je poznat kao član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta i po brojnim ulogama u predstavama i filmskim projektima. Tokom karijere igrao je u značajnim pozorišnim ostvarenjima i ostvario se i na filmu i televiziji, što ga čini jednim od najpraćenijih mladih glumaca nove generacije u Srbiji.

