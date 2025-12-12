da li je prepoznajete?

Dženifer Grej bila je jedno od prepoznatljivih lica američkog filma tokom osamdesetih godina. Publika je najviše pamti po ulozi Frensis "Bejbi" Hausman u kultnom filmu "Prljavi ples", gde je ostvarila nezaboravne scene sa Patrikom Svejzijem.

Pre nego što je dobila ovu ulogu, igrala je u ostvarenjima "Slobodan dan" Ferisa Bjulera i "Crvena zora", a kasnije se pojavila u projektima poput "Bloodhounds of Broadway", "Crveni pojas", "Vetar se diže" i "U tvojim očima". Nekada prepoznatljiva po divljim kovrdžama i izražajnim crtama, glumica danas izgleda bitno drugačije - uglavnom zbog estetskih zahvata kojima je tokom godina pribegavala.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Grej i Patrika Svejzija u filmu Prljavi ples:

Detinjstvo i školovanje

Rođena je u Njujorku u umetničkoj porodici - majka Džo Vajlder bila je glumica, a otac Džoel Grej dobitnik Oskara. U prestižnoj školi Dalton, gde je učila ples i glumu, upoznala je svoju blisku prijateljicu Trejsi Polan, danas suprugu Majkla Džej Foksa. Nakon Daltona, upisala je dvogodišnji program glume u poznatoj pozorišnoj školi "Neighborhood Playhouse" na Menhetnu.

Početak karijere i proboj

Samo sa 19 godina debitovala je u reklami za Dr Peper, a filmsku karijeru započela je manjom ulogom u filmu Reckless (1984). Ubrzo je usledila saradnja sa Frensisom Fordom Kopolom u filmu The Cotton Club. Godine 1986. ponovo skreće pažnju na sebe kao Džini Bjuler u filmu Slobodan dan Ferisa Bjulera. Već naredne godine ponovo se našla pred kamerama sa Patrikom Svejzijem, kolegom iz Crvene zore - i tako je nastao legendarni Prljavi ples, koji je obeležio njenu karijeru.

Estetske operacije koje su je koštale slave

Početkom devedesetih godina odlučila se na operaciju nosa, ali rezultat je bio toliko različit od njenog originalnog izgleda da ju je javnost gotovo nije prepoznala. To je, po mnogima, bio trenutak koji je prekinuo njen uspon u mejnstrim industriji. Nakon prve operacije usledile su i dodatne korekcije, ali je time samo dodatno izgubila autentičan izgled.

U galeriji pogledajte kako Dženifer Grej izgleda danas:

"Ušla sam u operacionu salu kao poznata ličnost, a izašla kao anonimus", priznala je jednom.

Nije oklevala da govori o težini života pred kamerama, pa je rekla:

"Ponekad je zaista lako postati prezadovoljan ovim poslom. Nisam nikada imala fantaziju tipa: "Oh, preseliću se u Holivud i postać́u zvezda, i moj život će biti fantastičan." Oduvek sam znala da je teško, a videla sam i da je moguće."

Ljubavni život i lične tragedije

U privatnom životu Grej je često bila u centru pažnje zbog veza sa holivudskim kolegama. Jedno vreme bila je u vezi sa Metjuom Broderikom, sa kojim se 1987. našla u teškoj saobraćajnoj nesreći u Severnoj Irskoj. Broderik je prešao u suprotnu traku, a u sudaru su živote izgubile majka i ćerka iz drugog automobila. On je osuđen za nepažljivu vožnju, dok je Grej kasnije priznala da je dugo nosila osećaj krivice jer je preživela.

Kasnije je bila u emotivnim odnosima sa Majklom Džej Foksom, Džonijem Depom, Vilijamom Boldvinom i voditeljem Džordžom Stefanopulosom.

Porodični život i razvod

Klark Greg na premijeri Lazarusa u Njujorku Foto: John Lamparski / Getty images / Profimedia

Grej se 2001. udala za glumca i reditelja Klarka Grega. Zajedno imaju ćerku Stelu Greg, rođenu 2001. godine. Supružnici su zajedno glumili u božićnom filmu studija Lifetime - Put do Božića iz 2006. godine. Posle gotovo dve decenije braka, par se sporazumno razišao početkom 2020. godine, a razvod je finalizovan godinu dana kasnije.

