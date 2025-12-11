Slušaj vest

Svake godine tokom praznične sezone na televiziji se ponovo prikazuje jedan od najvoljenijih božićnih filmova - "Zapravo ljubav", a isto tako se svake godine iznova naljutimo na lik kog tumači Alan Rikman.

Ipak, par koji uvek osvoji publiku jesu britanski premijer i njegova Natalija. Martin MekKačon tada je živela san glumeći partnerku neodoljivog Hju Granta, jedne od najvećih zvezda romantičnih komedija tog doba. Međutim, njen privatni život danas je daleko od vedrine koju smo gledali na ekranu.

Lični i finansijski problemi

Glumica, koja ima 49 godina, pojavila se ove sezone u čak pet različitih prazničnih kampanja, nakon što je u julu objavila bankrot. Prošle godine razvela se od supruga Džeka MekManusa nakon 18 godina braka, sa kojim ima desetogodišnjeg sina Rafertija. Martine je morala da proglasi stečaj zbog duga, samo dva meseca nakon što je par prodao porodičnu kuću sa pet spavaćih sobau Sariju za 1.3 miliona funti (oko 1.5 miliona evra).

To nije bio jedini finansijski udarac nakon razvoda. Njena kompanija Raven Music Ltd ugašena je pre samo tri meseca, na zahtev britanske poreske službe HMRC, zbog neplaćenih poreza. Prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima, dug prema Poreskoj upravi iznosio je više od 175.000 funti.

Nije joj prvi put da se suočava sa finansijskim problemima. Iako su nekada zajedno imali ušteđevinu od oko dva miliona funti, u godini njihovog venčanja već su bili u ozbiljnim dugovima. Situacija je bila toliko loša da je Martine založila svoj verenički prsten vredan 25.000 funti kako bi pokrila deo dugova.

Pokušaj povratka na scenu

Martin MekKačon i Hju Grant u filmu Zapravo ljubav Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Ranije ove godine najavila je veliki povratak na televiziju, a tokom predbožićnog perioda pojavila se u više kampanja kako bi poboljšala svoju finansijsku situaciju. Sarađivala je sa brendom Costa, snimala reklame vezane za negu kože i kose, sarađivala sa Guglom, a čak je upalila i božićna svetla u hotelu u Hempton Kortu, pri čemu je osmislila i posebno takmičenje.

Rekreiranje scena iz filma

Martine se u dva navrata prisećala stare slave rekreiranjem scena iz Zapravo ljubav. U saradnji sa Costa Coffee, ponovila je jednu od najpoznatijih scena – onu na aerodromu – pridruživši se posebnom odboru za doček putnika na aerodromu Stansted u Londonu. Delila je topla praznična pića dok je hor pevao božićne pesme.

"Ove godine širila sam malo prazničnog veselja, bilo je čarobno", rekla je povodom te kampanje.

Još jednom je evocirala uspomene na film kada je za Gugl, nakon 22 godine, snimila reklamu sa kolegom Tomasom Brodi-Sengsterom. Martine je nosila isti crveni kaput koji je njen lik imao u filmu, dok je šetala setom zajedno sa Tomasom.

