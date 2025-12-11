Slušaj vest

Hajdi Klum gotovo svakog dana iznenadi svoje pratioce novim izdanjima. U samo protekloj nedelji oduševila je na žrebanju grupa za Svetsko prvenstvo, zasenila sve modele u nemačkom izdanju emisije "Germany’s Next Top Model", a zatim je objavila i toples video koji je zapalio društvene mreže.

Toples video koji je privukao veliku pažnju

Nemački supermodel zaista ne izgleda kao da ima 52 godine. U videu, u kojem očigledno nema gornji deo kupaćeg kostima dok se odmara pored bazena, zatvara oči i podiže lice ka suncu dok leži na stomaku na peškiru. Svoje opuštajuće trenutke bez šminke i sa puštenom kosom podelila je na Instagramu.

Na kraju snimka kamera na kratko otkriva ljubičasti donji deo bikinija i bazen iza nje, pre nego što je ponovo usmerila kadar na svoje lice. Uz objavu je stavila nekoliko emotikona – bikini, nasmejano lice i sunce, dok je komentare isključila. Video je upotpunila pesmom “Mamas and Papas – Monday, Monday”.

Nastupi na Svetskom prvenstvu i upečatljive kombinacije

Prošle nedelje Hajdi je udružila snage sa komičarem Kevinom Hartom i glumcem Denijem Ramirezom tokom žreba za Svetsko prvenstvo 2026. u Vašingtonu. Tom prilikom nosila je dve različite kombinacije – crvenu svetlucavu haljinu, koju je zatim zamenila crnom bluzom i suknjom ukrašenom dijamantima. Pojavila se i u trećoj, zlatnoj haljini koja je naglašavala celu njenu figuru.

Hajdi Klum na žrebu za Svetsko prvenstvo 2026 Foto: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Snima se nova sezona – Hajdi ponovo u centru pažnje

Osim toga, istakla se i u lepršavoj beloj haljini sa dugačkim velom preko ramena dok je snimala nove scene za takmičenje na Venis Biču u Los Anđelesu. U ovom rijaliti formatu za pronalaženje modela, Hajdi je dugogodišnja voditeljka i glavni sudija. Na setu je privukla više pažnje od samih takmičarki dok je pozirala u belom svetlucavom bodiju preko kog je nosila providnu, takođe svetlucavu haljinu i dugi mantil.

Bredli Kuper i Irina Šajk Noć veštica
Hajdi Klum, Noć veštica 2025
Hajdi Klum i ćerka  Izvor: Instagram/heidiklum