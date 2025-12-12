Slušaj vest

Treća sezona kultne HBO serije "Euforija" premijerno će biti emitovana u aprilu sledeće godine a njen kreator Sem Levison otkrio je detalje novih epizoda "o kojima će se pričati mesecima".

Sve fanove najviše zanima kako će izgledati životi glavnih likova nakon velikog vremenskog perioda od prvih sezona.

Levinson je potvrdio da su likovi koje igraju Zendeja, Hanter Šafer, Džejkob Elordi i Sidni Svini značajno sazreli, jer je radnja pomerena za pet godina.

Serija Euforija Foto: Profimedia

- Pomeranje radnje za pet godina prirodan je tok, jer da su išli na fakultet, tada bi ga već završili - rekao je Levison.

Zendaja u Meksiku i u velikim problemima

Za centralni lik Rue, Levinson otkriva dramatične promene. Rue je u novoj sezoni "južno od američke granice u Meksiku", u dugovima i prinuđena da pronalazi "veoma inovativne načine” da ih otplati

Najveći šok sa Svini i Elordi

Najviše reakcija izazvalo je ono što Levinson kaže o Sidni Svini koja tumači Kesi i Džejkob Elordi kao Nejt .

- Ona živi u predgrađu sa njim, vereni su i ona je veoma zavisna od društvenih mreža i zavidna na, kako se čini, "veliki život" koji sada žive svi njeni školski drugovi - rekao je kreator.

Džejkob Elordi Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njihova odnosna dinamika biće potpuno drugačija. Levinson najavljuje i scenu koja će postati televizijski trenutak sezone. To će biti venčanje para koje će biti "nezaboravno" za gledaoce.

Levinson je potvrdio da je premijera treće sezone zakazana za april naredne godine, što znači da fanove uskoro očekuje treća, mračnija i zrelija faza "Euforije".

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor