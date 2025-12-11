Slušaj vest

Tokom jesenjih i zimskih večeri, dnevna soba često postaje centar zbivanja, bilo da se organizuje porodična "filmska noć", zajedničko gledanje utakmica ili maraton omiljene serije. Ali idila brzo nestaje kada na ekranu primetite mutan odraz, tragove prstiju ili prašinu.

Većina tada instinktivno posegne za kuhinjskim papirom ili bilo kojim sprejem koji se nađe pri ruci. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvo "brzo rešenje" može da napravi više štete nego koristi.

Najčešća greška koja oštećuje ekran

Nezavisna britanska potrošačka organizacija "Which?" upozorava da brisanje televizora kuhinjskim ubrusima može trajno da ošteti ekran, posebno kod modernih LED i OLED modela. Ove površine premazane su zaštitnim slojem koji se lako izgrebe, a naizgled bezopasan papir može ostaviti mikroskopske ogrebotine koje narušavaju kvalitet slike.

Stručnjaci ističu da su savremeni ekrani izuzetno osetljivi i da pregruba vlakna ili agresivna sredstva mogu ukloniti zaštitni premaz, što dugoročno utiče na prikaz boja i oštrinu slike.

Izbegavajte ubruse za brisanje ekrana

Kako pravilno očistiti televizor

Umesto kuhinjskog papira, preporučuje se korišćenje mekane, suve krpe od mikrofibera, iste kakva se koristi za čišćenje naočara.

Pravilno čišćenje izgleda ovako:

- Isključite televizor i ostavite da se ekran ohladi.

- Mikrofiber krpom nežno pređite preko površine kružnim pokretima, bez pritiska.

- Ako postoje tvrdokorne mrlje, blago navlažite krpu vodom ili sredstvom namenjenim za ekrane.

- Nikada ne prskajte tečnost direktno na ekran, jer vlaga može prodrti u unutrašnjost uređaja i izazvati kvar.

Stručnjaci savetuju da se čišćenje radi u dva koraka - prvo lagano vlažnom krpom, a zatim suvom, kako bi se uklonio višak vlage i sprečili tragovi.

Za prašinu koja se zadržava u prorezima ili teško dostupnim uglovima idealno je koristiti komprimovani vazduh, koji uklanja nečistoće bez dodirivanja osetljivih delova.

Lepša i duža upotreba televizora

Stručnjaci poručuju da redovnim i pravilnim čišćenjem televizoru produžavate vek trajanja i čuvate kvalitet slike. Tako će boje ostati postojane, slika jasna, a porodične filmske večeri još prijatnije.

