Američka pevačicaKamerin Megnes, poznata po tome što je na turnejama nastupala uz čuveni bend Uan Dajrekšn (One Direction), tragično je izgubila život u 26. godini nakon što je na nju naletelo vozilo dok je vozila električni trotinet.

Nesreća se dogodila prošlog petka u Fort Majersu na Floridi, a vest o njenoj smrti potvrđena je ove nedelje na njenim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

Porodica objavila dirljivo saopštenje

U objavi na Instagramu stoji:

„Naša srca su slomljena dok tugujemo za našom voljenom Kamerin, blistavom dušom čiji su glas, osmeh i svetlost dotakli brojne živote. Bilo da je bila pod talasima ili na bini, život je dočekivala hrabro, sa beskrajnom dobrotom. U tišini među talasima, njena uspomena će izroniti — jasna, smela, nezaboravna. Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša mila devojko. Večno si voljena i zauvek čuvana. Molimo vas da njenu porodicu i prijatelje držite u molitvama dok prolaze kroz ovaj težak period.“

Počela kao dete s Jutjuba i stigla do Holivuda

Pevačica Kamerin Megnes u mladosti Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Kamerin je muzičku karijeru započela veoma rano — već sa osam godina objavljivala je snimke na Jutjubu. Njena harizma i talenat brzo su je odveli do ugovora sa izdavačkom kućom, nakon čega se preselila u Los Anđeles i ozbiljno zakoračila u svet muzike.

Njen prvi singl „Wait and See“ našao se i u porodičnom filmu Džudi Mudi i nesavršeno leto (Judy Moody and the Not Bummer Summer) iz 2011. godine, što je dodatno skrenulo pažnju javnosti na mladu pevačicu.

Ostavila je iza sebe porodicu i verenika

Pevačica Kamerin Megnes Foto: printscreen/instagram/camrynrocks

Pevačica je iza sebe ostavila roditelje, Saru i Gerija, brata Kejbla i sestru Čelsi, kao i verenika, Kristijana. Njena porodica zamolila je javnost za privatnost dok prolaze kroz veliku tugu.

