Jedna od najvećih heroina meksičkih telenovela, Edit Gonzales, preminula je u 55. godini 2019. godine, a obožavaoci i dalje ne mogu da prežale njen odlazak. Lepa glumica se sa rakom jajnika borila tri godine, a samo mesec dana pre smrti činilo se kako će uspeti da pobedi tešku bolest.

Edit Gonzales Foto: Diego Corredor/MPI / Capital pictures / Profimedia

Edit Gonzales Fuentes je rođena 10. decembra 1964. godine. Još kao dete je učestvovala u brojnim školskim predstavama, a onda je sasvim slučajno ušetala u svet filma. Naime, ona je sa majkom bila u jednom tržnom centru kada ih je sreo čovek koji je radio za čuvenu produkcijsku kuću Televisa. Rekao im je da im je hitno potrebna devojčica plave kose i plavih očiju, a njena majka je prihvatila ponudu, pa je Edit ubrzo postala glumica.

Školovala se u Njujorku, Parizu i Londonu, a u Americi je učila od čuvenog Lija Strazberga. Pored glume, studirala je i engleski jezik i istoriju umetnosti, i to na Sorboni, a tokom kraćeg boravka u Velikoj Britaniji, izučavala je i džez.

Prvu glavnu ulogu dobija početkom osamdesetih u seriji 'Bianca Vidal'. Nakon toga, uloge su nastavile da se nižu, a status zvezde donela joj je uloga u seriji 'Divlje srce' (Corazón salvaje) iz 1993. godine.

Srbima je ostala u sećanju i po ulogama u serijama 'Donja Barbara', 'Salome', 'Ljubav i mržnja', 'Beštije', 'Divlja ruža' i druge. Poslednju glavnu ulogu imala je u telenoveli 'Eva, la trailera' (Prevoznica Eva) iz 2016. godine.

Edit Gonzales Foto: Alberto E. Tamargo / ddp USA / Profimedia

O svom privatnom životu nikada nije volela mnogo da govori u javnosti, a retko je govorila i o svojim ljubavnim vezama. Tako su se svi iznenadili kada je 2004. godine saopštila da je u drugom stanju i da će biti samohrana majka. U avgustu te godine rodila je ćerkicu Konstancu, a četiri godine kasnije saznalo se da je devojčicin otac meksički političar Santjago Kril.

Jednom prilikom otkrila je i da je svojevremeno imala spontani pobačaj, te da je to "rana koja nikada neće zaceliti“.

Sreću je na kraju pronašla kraj ekonomiste Lorenca Laze za kog se 2010. godine i udala. I mada je delovalo da je konačno srećna i na privatnom i na poslovnom planu, 2016. godine stigla je loša vest – glumici je dijagnostikovan karcinom jajnika, i to u četvrtoj fazi.

Edit Gonzales sa suprugom Lorencom Foto: Dennis Van Tine / Avalon / Profimedia

O svojoj borbi sa bolešću Edit je otvoreno govorila. Imala je viziju kako da pomogne onima koji se bore s rakom. Postala je žena koja nadahnjuje Latinsku Ameriku, ali i šire, pa su njene reči dopirale do nekoliko hiljada onih koji su bili u istoj životnoj situaciji kao i slavna glumica.

'Želim da govorim o svim vrstama raka, nevažno imate li rak dojke, jajnika ili pluća. Ta bolest ne razlikuje pol, nacionalnost, starost ili društvenu klasu. Ona može da pogodi svakoga. Teško je, neću poricati. Ali bio bi greh ne voleti svoju situaciju i svoj život. Želim da uživam svakoga trenutka jer ne znam koliko ću još biti tu', govorila je.

Edit tokom borbe protiv raka Foto: El Universal / Zuma Press / Profimedia

Danima uoči smrti zdravstveno stanje joj se pogoršavalo, zbog čega su je priključili na aparate koji su je održavali na životu. Lekari su njenoj porodici, 64-godišnjem suprugu Lorencu Lasu, 14-godišnjoj kćeri Konstanci i bratu Viktoru Manuelu, rekli da je glumičin mozak mrtav, a porodica je odobrila isključenje s aparata. Edit je Bitku nažalost izubila 13. juna 2019. u 55. godini života.

'Hteli smo da joj olakšamo patnju koju je proživljavala gotovo tri godine. Ispunili smo njenu želju. Iako je donedavno tvrdila da se oseća odlično, u sebi sam znao da dolazi kraj. Ne mogu da opišem tugu koju osećam zbog gubitka supruge', rekao je Laso koji joj je bio velika podrška čim je saznala za tešku dijagnozu. Pre nego što je preminula, Edit je bratu rekla kako joj je želja da je isključe s aparata ako vide da joj više nema pomoći, ali i izrazila želje oko poslednjeg ispraćaja.

Edit tokom borbe protiv raka Foto: El Universal / Zuma Press / Profimedia

Htela je da sahrani prisustvuju njeni bliski prijatelji i da sve bude dostojanstveno, kao i da joj mariači odsviraju nekoliko pesama koje je pevušila sve do poslednjeg dana. Ipak, najvažnije od svega bilo joj je da joj porodica sačuva tada još maloletnu kćer od medija. Sahranjena je pored svog oca u Naukalpanu de Huarezu, mestašcetu u blizini Meksiko Sitija. Od nje su se, osim porodice, oprostile brojne kolege, prijatelji i obožavaoci.

'Poslednje dane provela je bez boli, mirna i spokojna. Kada smo se zadnji put čule, razgovor smo završile uz smeh i šale. Nikad nisam upoznala osobu kao što je ona. Iako ju je bolest nadvladala, pobednica u ovoj bici je Edit. Do poslednjeg daha obožavala je svoj život i nije gubila veru', zaključila je Editina kolegica Vanesa Bauče.

