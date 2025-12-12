Slušaj vest

Mnoge velike zvezde počele su karijeru kao deca glumci, a jedan od onih kojima se smešila blistava budućnost u Holivudu bio je Džo Pihler.

Dečak koji je poticao iz velike porodice i bio četvrto od petoro dece vrlo rano je prepoznao svoj talenat i uspeo da dođe do zapaženih uloga.

Njegova majka Keti se i danas seća kako je kao mali dečak, dok je gledao dodelu Oskara, rekao:

– Jednog dana ću biti tamo, mama.

Dete koje je uspelo preko noći

Cela porodica se preselila iz rodnog Bremertona u Los Anđeles kako bi Džo pokušao da izgradi karijeru. Nije mu trebalo mnogo vremena da počne da impresionira reditelje i producente na audicijama, pa je 1996. dobio epizodne uloge u dvema serijama, a iste godine i u filmu "Obožavalac", u kojem su glavne uloge igrali Robert de Niro i Vesli Snajps.

Ponude su se nizale jedna za drugom, a Džo je za šest godina zabeležio čak 14 uloga u filmovima i serijama. Najviše pažnje je privukao u porodičnim komedijama "Betoven 3" i "Betoven 4", čuvenim filmovima o simpatičnom bernandincu.

Džoov poslednji posao je bila uloga u komediji Children on Their Birthdays (2002), nakon čega je njegova majka odlučila da se vrate kući kako bi Džo imao jednostavnije detinjstvo.

– Samo sam želela da u životu ima nešto normalnosti. On je dobar dečak i dobro je to primio iako nije bio srećan zbog toga – objasnila je Keti kasnije.

Prekinuta karijera

Džo je, po povratku u Bremerton, završio srednju školu 2005. godine i, čim je napunio 18 godina i stekao pravo da koristi svoj novac, odlučio da bude nezavistan.

Iselio se iz porodičnog doma i živeo sam, a njegovi roditelji tvrde da je počeo da eksperimentiše s drogom i alkoholom.

Radio je kao tehničar u kompaniji Teletech i planirao da se vrati u Los Anđeles kako bi nastavio svoju glumačku karijeru nakon što skine fiksnu protezu. To je trebalo da se dogodi za nekoliko meseci, a Džo je u međuvremenu – nestao.

Nestanak Džoa Pihlera

Mladi gumac je poslednji put viđen 5. januara 2006. godine, a prijatelji s kojima se tada sastao su rekli da je delovao odlično raspoloženo.

Nakon četiri dana neizvesnosti, na jednoj raskrsnici je pronađen Džoov automobil, a njegova porodica je zvanično prijavila nestanak 16. januara.

Kako su tada istakli roditelji Džoa Pihlera, on je poslednji put koristio svoj mobilni telefon 5. januara u 4.08 časova, kada je pozvao jedndog prijatelja s kojim se video dan ranije.

Prema pisanju AP-a, porodica Pihler je otkrila da je u Džoovom automobilu pronađeno pismo u kojem on navodi da bi voleo da je "jači brat". On je zamolio da se njegove stvari daju njegovom mlađem bratu, ali porodica ništa od toga nije shvatila kao oproštajno pismo.

Robi Dejvis, glavni detektiv u ovom slučaju, istakao je da "postoje snažne naznake da je možda u pitanju samoubistvo", ali je dodao da policija i dalje ne zna šta se zapravo dogodilo. Međutim, naglasio je da nema razloga da se sumnja da je Džo ubijen.

Njegovo telo, međutim, nikad nije pronađeno.

