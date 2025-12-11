Slušaj vest

Kristina "KK" Koram godinama je bila jedna od najbližih saradnica Šona Didija Kombsa žena kojoj je, kako je sam govorio, poveravao i posao i privatni život.

Uspon u Kombsovom carstvu

Koram je počela da radi za muzičkog mogula 2013. godine, a do 2020. postala je njegova osoba zadužena za koordinaciju čitave poslvne imperije i njegovih ličnih potreba. Pre toga je diplomirala poslovnu administraciju na Državnom univerzitetu Severne Karoline i radila u modnoj i medijskoj industriji.

Kristina Koram Foto: Facebook

New York Times navodi da je svoju LinkedIn stranicu obrisala, ali da je u Kombsovoj organizaciji brzo napredovala i dobila ogromnu odgovornost.

Tokom njegovog suđenja 2025. godine, tužiteljka Meredit Foster opisala je njene dužnosti kao „izuzetno široke”, tvrdeći da su uključivale sve od rezervisanja hotelskih noćenja do „olakšavanja transporta narkotika“.

Paf Dedi mučki prebija Kesi Venturu u hotelu

Kombs: Kristina je moja desna ruka

U januaru 2021. reper je na svom Fejsbuku objavio njenu fotografiju, uz reči hvale:

„Kristina, odnosno KK, drži sve u mom životu i poslu pod kontrolom. Ona mi je desna ruka već osam godina. Ne znam kako bih funkcionisao bez nje.“

Njena prijateljica Dana Tran, koja sa Kombsom ima ćerku, izjavila je 2025. da je Koram upravljala velikim delom njegovog života, ali da „nikada nije radila ništa protiv ičije volje“. Tran tvrdi:

„Nikada nisam videla da K.K. krši zakon. Ne bi napravila ni ilegalno skretanje.“

Napustila funkciju 2024. godine

Koram je upravljala timom ličnih asistenata četiri godine, do odlaska 2024. Razlozi odlaska nikada nisu javno objašnjeni.

Godinu pre toga, Kombsova bivša devojka, Kasandra „Kasi” Ventura, podnela je tužbu za silovanje, trgovinu ljudima i porodično nasilje (što je on negirao). Ova tužba izazvala je lavinu: više od 70 drugih žena prijavilo je seksualne napade, kako navodi The Washington Post.

U danima nakon Kasine tužbe, Rolling Stone je zabeležio da se Koram pojavila pored Kombsa u Majamiju.

Optužbe protiv Koram

Iako nikada nije bila krivično optužena, Koram se našla u čak tri građanske tužbe protiv Kombsa. Sve optužbe odlučno je negirala.

Muzički producent Rodni „Lil Rod” Džouns u svojoj tužbi iz februara 2024. tvrdio da je: umanjivala Kombsovo navodno predatorsko ponašanje, angažovala seksualne radnice, zahtevala od zaposlenih da nose torbice sa kokainom i ekstazijem, govorila mu da je Kombsovo navodno pipanje „način da pokaže da mu se sviđaš“.

Navodna upozorenja da „ne govori ništa“

U drugoj tužbi, koju je podneo Filip Pines 2024, tvrdi se da je Kombs 2021. šutnuo ženu ispred svoje kuće u Majamiju. Pines je rekao da mu je Koram poručila da o tome „nikada ne govori“ i da će biti „posledica“. Kombsovi advokati negirali su te navode.

Treća tužba optužbe za seksualni napad

Žena iz San Franciska tužila je Kombsa u oktobru 2024, a Khorram je navela kao saučesnicu. Ona je to odlučno odbacila:

„Pomisao da bih mogla biti saučesnik ili čak posmatrač silovanja bilo koga je uznemirujuća, uznemiravajuća i nezamisliva.“

Posebno su odjeknule tvrdnje o Kombsovim kontroverznim seksualnim žurkama, takozvanim „freak offs“. Pines i drugi svedoci tvrdili su da ih je Khorram interno nazivala „Wild King Nights“ i da je: slala zaposlene po opremu, pripremala hotelske sobe, bila svesna priprema za ove događaje.

Gde je danas Kristina Koram?

Od svoje izjave za Rolling Stone iz marta 2025, Koram se u potpunosti povukla iz javnosti. Nije svedočila na suđenju, ali se njeno ime provlačilo kroz gotovo sve ključne delove procesa. Jedna od Kombsovih bivših devojaka (svedočila pod pseudonimom „Džejn“) tvrdila je da joj je Koram zakazivala: pirsing bradavica, izradu faseta i to sve po Paf Dedijevom nalogu.

Tvrdi i da joj je Koram rekla da u koferima „stalno“ prenosi drogu za njega. Ipak, neki svedoci imali su potpuno drugačiju sliku.

Keri Morgan, prijateljica Kasandrine, rekla je:

„Ona je divna devojka. Delovala je baš nevino i uvek je pokušavala svima da pomogne.“