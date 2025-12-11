Slušaj vest

Pesma Evrovizije se godine suočava sa skandalom koji poprima ozbiljne razmere. Zbog odluke da i sledeće godine dozvole Izraelu takmičenje na festivalu, zemlje učesnice masovno se povlače sa Pesme Evrovizij 2026. godine koja se održava u Beču.

Španija je emitovala stravične scene iz Gaze na nacionalnoj televiziji dok su prenosili vest o učešću Izraela, danas se Španiji, Holandiji, Sloveniji i Irskoj pridružio i Island, a na društvenim mrežama se oglasio i jedan od pobednika i saopštio da vraća trofej koji je osvojio 2024.

U pitanju je predstavnik Švajcarske, pevač Nemo, koji je objavio saopštenje koje prenosimo u celosti:

"Prošle godine sam osvojio Evrovziju i dobio trofej. I iako sam neizmerno zahvalan zajednici oko ovog takmičenja i svemu što me je ovo iskustvo naučilo i kao osobu i kao umetnika, danas više ne osećam da ovaj trofej pripada meni.

Evrovizija kaže da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo za sve. Te vrednosti su učinile ovo takmičenje značajnim za mene. Ali, kontinuirano učešće Izraela tokom onoga što je Nezavisna međunarodna istražna komisija UN zaključila kao genocid, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluke koju je doneo EBU.

Nemo je pobednio na Evroviziji 2024 godine:

Ovo nije pitanje pojedinaca ili umetnika. Takmičenje je više puta korišćeno da se ublaži slika države optužene za teška krivična dela, dok je EBU insistirao da je Evrovizija 'nepolitička'. A kada se čitave zemlje povuku zbog ove kontradikcije, trebalo bi da bude jasno da nešto duboko nije u redu. Zato sam odlučio da vratim svoj trofej u sedište EBU u Ženevi. Sa zahvalnošću i jasnom porukom - živite ono što tvrdite. Ako vrednosti koje slavimo na sceni ne žive van scene, onda čak i najlepše pesme gube svoje značenje" Čekam trenutak kada će reči i dela da se poklope. Do tada, trofej je vaš", poručio je Nemo.