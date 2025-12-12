Slušaj vest

Zvezda društvenih mreža Meri Magdalena, poznata po tome što je zavisna od plastičnih operacija, pronađena je mrtva u Tajlandu, prema navodima lokalnih medija, prenosi The Sun.

Denis Ivon Harvis Gongora (33) navodno je preminula nakon što je pala sa balkona na devetom spratu hotela samo nekoliko sati nakon što je stigla na odmor.

Pogledajte u galeriji fotografije Meri Magdalene:

1/5 Vidi galeriju Meri Magdalena Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Policija je saopštila da je telo meksičko-kanadske manekenke pronađeno na hotelskom parkingu nešto posle 13.30 po lokalnom vremenu.

Ko je Meri Magdalena

Magdalena je potrošila više od 380.000 funti (oko 432.000 evra) na plastične operacije. Prvu estetsku intervenciju izvršila je kada je imala 21 godinu. Potpuno je transformisala svoj izgled tokom godina – u pokušaju da postane „mutantska hibridna apokaliptična vanzemaljska boginja“.

Meri Magdalena pre plastičnih operacija Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Magdalena je prekrila telo tetovažama, uključujući i široko rasprostranjeni blackout tattoo.

Nedavno je na društvenim mrežama isplivala Magdalenina slika pre plastičnih operacija, na kojima se vidi da je imala dugu plavu kosu, prirodne usne i netetovirano lice. Ona je navodno morala da počne da se operiše u drugim zemljama jer više nije mogla da dobije ekstremne zahvate u Sjedinjenim Državama. Nakon nekih procedura, ostala je sa užasnim komplikacijama.

„Najneobičnija operacija koju sam imala bila je na mojoj vagini. Ja sam je sama dizajnirala, tako da imam najdeblju na svetu. Tokom zahvata sam skoro umrla. Morala sam da primim dve transfuzije krvi. Doktor je rekao da gubim previše krvi i da postajem veoma bleda. Mislio je da ću umreti“, rekla je svojevremeno.

Pogledajte u galeriji fotografije Meri Magdalene:

1/5 Vidi galeriju Meri Magdalena Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Izazvala je i kontroverzu odlukom da istetovira očnu jabučicu dramatičnom neon-zelenom bojom.

Međutim, umesto kul novog izgleda, višak žute tinte počeo je da curi i „skuplja se“ u uglu njenog oka – pritom bojeći okolnu kožu.

Oko Meri Magdalene Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Bonus video: