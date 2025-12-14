Slušaj vest

Svet je bio slomljen posle njenog iznenadnog odlaska. Kao da je na trenutak sve stalo... A onda je provibitni šok zamenila duboka bol, koja nikad nije prestala, iako je prošlo više od 28 godina od tragedije u pariskom podvožnjaku. Isto toliko dugo traju i teorije zavere. Da li je princeza Dajanaubijena? Ako jeste, zbog čega? Kome je smetala? Da li je znala šta je čeka? Izvesno je samo da neprežaljena kraljica srca više nije s nama.

Princeza Dajana nakon razvoda Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Vest o iznenadnoj smrti bliskog prijatelja, kralja italijanske mode Đanija Versaćea, zatekla ju je tokom odmora na Francuskoj rivijeri. Krstarila je Mediteranom na jahti Dodija al Fajeda, uživaljućiu letu, kako se ubrzo ispostavilo – poslednjem u njenom životu.

Sledećeg jutra jedan od Fajedovih telohranitelja pronašao je princezu samu na palubi, kako gleda u horizont iznad mora. Pokušavala je da nađe odgovore na pitanja koja su je mučila, ali se i plašila da će je zadesiti slična sudbina. Navodno ga je pitala: "Misliš li da će mi to uraditi?". No, nema potvrde da je to ikad izgovorila.

Ono što sigurno postoji jeste dirljivo pismo koje je skoro dve godine ranije, 23. oktobra 1995, uputila svojoj vidovnjakinji Riti Rodžers. Na plavom papiru na čijem se vrhu vidi logo Kensingtonske palate, ispisano je nekoliko rečenica, a prva glasi: "Ovo pismo je odavno trebalo da bude poslato, ali dolazi iz srca".

"Želim da znaš koliko cenim naše razgovore i koliko sam ti zahvalna što i dalje nalaziš vremena za ovog posebnog Raka! Ti si, Rita, izuzetno ljubazna i velikodušna prema meni, i to veoma poštujem", navodi princeza Dajana u pismu vidovnjakinji koju je redovno posećivala od 1994, kada ih je upoznao zajednički prijatelj. To je čudno samo onima koji ne znaju da se oslanjala na astrologe i spiritualiste, nadajući se da će pronaći neku emocionalnu podršku nakon kraha braka sa Čarlsom.

Smrskani autobomobil u kojem su poginuli princeza Dajana i Dodi Foto: Profimedia

Uspostavile su veoma blisku vezu, toliko snažnu da je na jednu seansu, početkom avgusta 1997, povela i Dodija. Iako mnogi tvrde da je Rita vrlo uspešno proricala sudbinu, nije mogla da vidi šta će se desiti samo dvadesetak dana kasnije u Parizu..

Rodžers, kojoj je poverenje svojevremeno poklonila i Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, otkrila je da je Dajani, neposredno pre nego što je počela da se zabavlja sa Dodijem, prorekla da će se upustiti u romantičnu vezu sa strancem čije ime počinje na slovo D i koji je povezan sa filmskom industrijom (Al Fajed je producirao nekoliko holivudskih ostvarenja).

Kada je Dodi čuo za "proročanstvo", koje se i ostvarilo, poželeo je da upozna Ritu. Helikopterom kompanije njegovog oca Mohameda, u čijem je vlasništvu tada bila i prestižna robna kuća "Harrod's", sa Dajanom je 12. avgusta 1997. stigao u Česterfild u Derbiširu, gde je vidovnjakinja živela. U njenom domu zadržali su se 90 minuta. Nikad nije otkriveno o čemu su razgovarali.

Princeza Dajana i Dodi Al Fajed Foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

Lejdi Di i njena "čitačica sudbine" srele su se i povodom jednog važnog, možemo slobodno reći revolucioranog događaja. Kako navodi Daily Mail, princeza se konsultovala sa Ritom pred famozni intervju sa Martinom Baširom za BBC "Panoramu", u novembru 1995.

Rita Rodžers, koja je romskog porekla i sada ima više od 80 godina, otkrila je da ju je princeza Dajana zvala bar jednom nedeljno da proveri kako je.

"Kad bi došla u posetu, obavezno bi me prvo zagrlila. Donosila bi i poklon. Susreti su bili srdačni i puni iskrenog smeha. Zaista smo imale fantastičan odnos. A jednog dana me je pozvala i rekla: "Rita, pogodi gde sam? Na brodu sa čovekom koga sam upravo upoznala. Zove se Dodi".

A pomenuto pismo, potpisano "S ljubavlju, Dajana", krajem januara će se naći na aukciji. Vrednost – između 1.500 i 2.000 funti, procenjuje aukcijska kuća "Čizvik".Odavno ne pripada Riti. Sadašnji vlasnik nabavio ga je na londonskom tržištu pre nekoliko godina.

