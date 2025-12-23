Slušaj vest

Jugoslovensku kinematografiju je obeležilo mnogo žena vanserijske lepote, a neke od njih iznova i iznova gledamo u kultnim filmovima koji se često repriziraju.

Među takvima su komedije iz serijala Milana Jelića "Rad na određeno vreme", "Moj tata na određeno vreme" i "Razvod na određeno vreme", u kojima smo gledali omiljeni glumački par SFRJ Ljubišu Samardžića i Milenu Dravić.

U sporednim ulogama smo gledali prave legende, poput Borisa Dvornika, Velimira Bate Živojinovića, Jelisavete Seke Sablić, Olivere Marković, a u ovoj slavnoj ekipi se našla i Vlasta Knezović, kojoj je pripala uloga Kose, Sinišine žene i Milutinove supruge.

Ko je Vlasta Knezović?

Poznatu hrvatsku i jugoslovensku glumicu nismo imali priliku da gledamo u mnogo jugoslovenskih filmova, ali je zbog uloge Kose njeno lice danas dobro poznato generacijama širom regiona.

Vlasta Knezović je rođena 28. februara 1948. godine u Varaždinu, a Akademiju dramskih umetnosti u Zagrebu završila je 1972. Pošto je "oficirska ćerka", gde će porodica živeti zavisilo je od njegovih prekomandi, pa su oni neko vreme živeli u Beogradu, i to u Balkanskoj ulici.

Međutim, nakon izbijanja rata u Jugoslaviji, vratila se u Hrvatsku, gde je postala stalna članica ansambla Gradskog dramskog kazališta "Gavela" u Zagrebu.

Najviše je igrala u teatru, što jo je donelo mnogo priznanja, a jedno od najvažnijih je prestižna Nagrada udruženja hrvatskih dramskih umetnika.

Kada je reč o Vlastinom radu ispred kamera, debitovala je 1972. u seriji "Prosjaci i sinovi". Tokom sedamdesetih je igrala u više uspešnih filmova i serija, kao i osamdesetih, dok je od devedesetih više radila u pozorištu. Jedna od njenih najvažnijih uloga je u seriji "Velo misto", a toliko je dubok trag ostavila ovom ulogom da je i danas u Dalmaciji zovu Marjeta, a ne Vlasta.

– Pre nekoliko godina dirnuo me susret s jednom gospođom koja mi je prišla i rekla: "Znate, nazvali smo kćer po vama". Kažem ja: "Zove se Vlasta", a ona će meni: "Ne, Marjeta"– prisetila se.

Proteklih decenija se pojavljivala u vrlo popularnim hrvatskim serijama "Bitange i princeze" i "Larin izbor".

Privatni život Vlaste Knezović

Hrvatska glumica je do 1984. godine bila udata za glumca Predraga Petrovića, s kojim ima ćerku Bojanu, koja je, takođe, krenula njihovim profesionalnim putem. Iako se njihov brak okončao, nekadašnji supružnici su ostali u dobrim odnosima.

– Malo smo se udaljili. On ima svoj život, ja svoj. Predrag je bio jako zgodan, mlađi od mene. Bio je zaigran, veseo, ali što je najvažnije, on mi je tada bio najprivrženiji – svojevremeno je Vlasta ispričala za hrvatski Story.

– Dolazio je avionom kod mene u bolnicu u Beograd, bio je oko mene i pokazivao koliko me voli. Zaljubila sam se u njegovu privrženost i ljubav. Posle je to nestalo jer se nismo dovoljno upoznali. Različite smo naravi i zapravo smo se zaneli. Ali zato imamo predivnu ćerku Bojanu. Senzibilna je, predivno odgojena – rekla je glumica.

Umetnička crta Vlaste Knezović ne ogleda se samo na sceni, već se glumica bavi i slikarstvom, a iza sebe ima više samostalnih izložbi širom Hrvatske.

