Legendarni Frenk Sinatra rođen je 12. decembra 1915. godine, a njegov život bio je ispunjen brojnim turbulentnim događajima. Put mu se takođe često ukrštao s mafijašima, a javnost je već upoznata s nekim mračnim detaljima iz života holivudske zvezde.

Kada se 4. februara 1939. Nensi Barbato udala za mladića kog je upoznala na plaži kada je imala 15 godina, par je bio vrlo siromašan. Pokušavali su da srede svoj trosobni stan u Džerzi Šoru, a posle nekoliko dana morali su da se vrate na posao - ona kao sekretarica u štampariji, a on kao konobar-pevač. Međutim, prvoj supruzi Frenka Sinatre život se tokom sledeće decenije u potpunosti promenio.

Frenk Sinatra Foto: Profimedia

Nensi je bila prva od njegove četiri supruge i rodila mu je decu. Preminula je u 101. godini života, a tokom braka bila je velika podrška svom slavnom suprugu.

Na početku bračnog života nisu baš imali novca. Nensi je uglavnom bila domaćica, brinula se o njihovo troje dece i podržavala je svog supruga na svaki mogući način. A pre venčanja su ga uhapsili zbog "zavođenja" i "preljuba", jer je, navodno napravio dete nekoj mladoj ženi.

"Zemlja je još uvek do struka bila u depresiji, a tata je sanjao svoj san - da postane najveći pevač na svetu - mnogo pre nego što je to izgledalo uverljivo", napisala je njena najmlađa ćerka, Tina Sinatra, u svojim memoarima.

Frenk Sinatra oko 1953. godine Foto: THA / Alamy / Profimedia

Međutim, roditelji Sinatru nisu podržavali na tom putu, zapravo svi su mu se rugali. Svi osim Nensi Barbato. Njih dvoje su bili mladi, optimistični ljudi koji su bili sigurni da će uspeti - zajedno. Kada je tokom 40-ih Sinatra postao svetski slavan, njegova supruga odgovarala je na pisma njegovim obožavateljkama i šila njegove kravate sa zaštitnim znakom.

"Mislim da je to bio razlog zašto je moj otac držao mamu tako blizu do kraja života - jer je bila tu, bez negativnih komentara, od samog početka. Tata se oženio svojom najboljom prijateljicom. Kasnije bi rekao da je to najbolja stvar koju je ikada uradio u svom životu, samo da je bio u stanju da se toga i drži", pisala je Tina.

"Postojalo je tu nešto, veza između njih. Sinatrina hronična nevera prouzrokovala je njegovoj ženi puno bola", rekao je jednom prilikom njegov dugogodišnji prijatelj Nik Servano.

Lana Tarner Foto: THA / Alamy / Profimedia

Žmurila je na njegove prevare

Kada je Frenk Sinatra dobio filmski ugovor u Holivudu, preselio se na zapad, a sa sobom je poveo i svoju porodicu. Međutim, sa slavom su došla i sve češća dodvoravanja, ali i sve češće afere s drugim ženama. Jedna od njih bila je i ona s Lanom Tarner.

No, činilo se da nijedna od tih afera nije ugrozila njegov brak - sve dok se nije zaljubio u legendarnu Avu Gardner, koja je navodno zavela i čuvenog jugoslovenskog glumca Bekima Fehmijua.

Kad je upoznao Avu, ona je imala samo 18 godina i tek je počinjala svoju karijeru. Bila je u vezi s Mikijem Runijem, a Sinatra je već bio oženjen čovek s troje dece. Sinatra ju je od prvog trenutka smatrao jednom od najlepših žena koje je ikada video, ali je ipak bila premlada za njega. Međutim, šest godina kasnije, sudbina ih je ponovo spojila na jednoj zabavi.

Frenk Sinatra i Ava Gardner Foto: Profimedia

"Znala sam da je oženjen i zaista, oženjeni muškarci se nisu dobro kotirali na mojoj lestvici, ali bio je zgodan, šarmantan i očigledno očaran mnome", kasnije je rekla Ava. Te večeri otišli su i na piće i kasnije završili u njegovoj sobi. Šuškalo se da mu Ava te večeri ipak nije popustila, a ponovo su se videli tek nakon nekoliko meseci.

"Oboje smo bili ljubomorni, impulsivni. Kad izgubim živce, gotovo je. Takav je i on", rekla je o njihovoj vezi Ava, koja u početku nije verovala da će Sinatra zbog nje ostaviti suprugu. Ali on je to zaista učinio.

Njihova burna romansa dospela je na naslovnice novina, a njegova supruga je sve teže i teže podnosila to poniženje. Kada ju je Sinatra zamolio za razvod, u početku ga je odbila. Ali na kraju je popustila pa su se razveli 1951. godine. Iste godine se oženio Avom, koja je tada imala 28, a on 35 godina.

Ava Gardner Foto: UNIVERSAL PICTURES - Album / Album / Profimedia

Sinatra se nakon toga oženio Avom Gardner, a njegov život je krenuo nizbrdo. Izgubio je glas, a filmska karijera mu je propala.

On i Ava obožavali su zabave, alkohol, cigarete i muziku. Oboje su mrzeli samoću, obožavali seks i nenormalno su se bojali smrti. Bili su potpuno isti. Iako je bila luda za Sinatrom, znalo se da ga Ava vara. Pogotovo kad bi zbog posla morala da putuje.

"Ava je mrzela samoću, nije mogla da bude sama. Stalno je tražila nekog da joj pravi društvo", ispričao je jedan od članova filmskog seta koji je radio s njom. Navodno je bila s raznim rediteljima, ali i tehničarima i ostalim članovima filmskih setova. Bilo joj je bitno samo da ne ostane sama.

Sinatra je pak stalno živeo u strahu da će je izgubiti, smetali su mu muškarci s kojima je bila pre njega i stalno se bojao muškaraca s kojima je radila. "Bacali su stvari jedno drugom kroz prozor, vrištali jedno na drugo, sve zbog ljubomore", ispričali su kasnije njihovi poznanici. Međutim, on joj je takođe bio sličan. Njegovi prijatelji tvrdili su da nije mogao da zaspi ako ne bi imao neku ženu pored sebe u krevetu.

Frenk Sinatra i Ava Gardner Foto: Profimedia

"U Avi je tata upoznao svoju partnerku. Njihova ljubavna afera je možda trebala da se dogodi, ali to ne znači da je trebalo da funkcioniše. Bila su to dva napeta, ambiciozna, nemirna čoveka koji nikada nisu mogli sasvim da se zasite", napisala je svojevremeno Tina Sinatra o tatinoj drugoj vezi.

Za Gardner je vezana i jedna priča koja je dodatno pojačala mit o Sinatri i donela mu nadimak "tronogi Frenk". Kada su je pitali šta ju je privuklo 170 centimetara visokom pevaču, rekla je - veličina njegova penisa.

Na kraju je Ava bila ta koja je odlučila da je vreme za razvod. Navodno je svojim prijateljicama rekla da on više ne može seksualno da je zadovolji. Sinatra je bio očajan, pokušao je da prereže vene samo da je vrati, ali ona nije reagovala. Nije ga čak ni posetila u bolnici. Uprkos svemu, nakon razvoda je 1957. godine izjavila: "Nikada nisam bila srećnija nego u braku s Frenkom. Da se ponovo udajem, udala bih se samo za njega. Da sam htela da ga delim s drugim ženama, bili bismo srećni", preneo je ranije Daily Mail.

Frenk Sinatra Foto: Profimedia

Sinatra je nakon tog razvoda dotakao dno, a onda mu se karijera ipak oporavila i postao je poznatiji nego ikad. Osvojio je i dva Oskara, a iako mu je brak s Avom propao, ženio se još dva puta. Sve to vreme negovao je dobar odnos sa svojom prvom suprugom, Nensi.

"Tokom mnogo godina nakon što su se njih dvoje razveli, moj deda je dolazio u posetu kad god je to njegov ludi život dozvoljavao. Sećam se vremena kada je razgovarala telefonom sa svojim bivšim mužem, a sledeće što sam videla bilo je to da je vadila patlidžane iz zamrzivača kako bi se odmrznuli jer je išla da mu napravi sendvič da ga dočeka kad se on pojavi", rekla je Sinatrina i Nensina unuka jednom prilikom.

Već sredinom svojih 20-ih, pevač je bio alkoholičar. Drogirao se, a njegov opsesivno-kompulsivni poremećaj je podivljao pa je, navodno, stalno prao ruke i menjao donji veš svakih 20 minuta. Ponašao se kao razmaženo derište. Mia Farou, njegova treća supruga, rekla je da je "imao ispade kao malo dete kada bi mu se činilo da mu nanose nepravdu i nije bio sposoban za kompromis".

Frenk Sinatra i Džudi Garland Foto: THA / Alamy / Profimedia

Njegov "moćni sicilijanski osećaj za prikladnost" terao ga je da se bori protiv svih i svakoga, od novinara i publicista do fotografa. Drugi su tu njegovu potrebu pripisivali nasilnim promenama u ponašanju. Njegova četvrta supruga Barbara Blejkli zvala ga je "Džekil i Hajd suprugom".

Sinatra je u napadima besa pretio ljudima, uključujući i članove porodice, da će ih ubiti. S obzirom na to da je imao čvrste veze s mafijom, pretnje su mnogi shvatali ozbiljno. Optuživali su ga da je naručivao batinanje za one koji su ga naljutili na bilo koji način. Ponekad je i sam koristio pesnice - jednom je razbio lobanju gostu hotela na Beverli Hilsu bacivši telefon na njega.

Uz četiri braka, Sinatra je imao bezbroj vanbračnih veza sa slavnim ženama poput Lane Tarner, Džudi Garland, Loren Bakal i Merilin Monro.

Frenk Sinatra i Merilin Monro Foto: Moviestore / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Sinatrinoj biografiji Džejmsa Kaplana navodi se da je tokom četvorodnevnog boravka na Kubi 1947. holivudska zvezda u hotelu Nacional imala orgije s čak 12 žena od kojih posle nije mogao da se pomeri.

"Tokom orgija, koje su trajale 24 sata, na vrata hotelske sobe pokucala mu je kubanska delegacija predvođena časnom sestrom. Sinatra je učesnike orgija smestio u dve spavaće sobe, a delegaciju je primio u dnevnom boravku, u svilenom ogrtaču i sa šalom oko vrata", opisao je Kaplan, koji navodi da se tom prilikom i alkohol točio u potocima.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

